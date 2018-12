Sgarbi | Mai festeggiato Natale Il mio compleanno è a maggio | il 25 dicembre è

Vittorio Sgarbi : "Il Natale? Mai festeggiato" : Vittorio Sgarbi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.prosegui la letturaVittorio Sgarbi: "Il Natale? Mai festeggiato" pubblicato su Gossipblog.it 22 dicembre 2018 08:54.

Vittorio Sgarbi andrà in pensione senza mai aver lavorato : assegno tra 2500 e i 3000 euro : Vittorio Sgarbi, noto critico d'arte, politico e personaggio TV, andrà in pensione per sopraggiunti limiti d'età. Sgarbi si ritirerà con cinquantuno anni di contributi nonostante sia in aspettativa dal lontano 1985, senza aver mai realmente lavorato come funzionario ai Beni Culturali. Vittorio Sgarbi va in pensione da dipendente dei Beni Culturali senza lavorare dal 1985 Il critico d'arte, arrivato a 66 anni, andrà in pensione con la legge ...

Sgarbi contro Di Maio : 'Incoerente - ha avuto una fortuna della Madonna' (VIDEO) : Vittorio Sgarbi, nel corso dei suoi interventi sul Movimento Cinque Stelle, non ha mai perso occasione per manifestare tutto il proprio dissenso verso il movimento grillino e Luigi Di Maio. Il Ministro del Lavoro è stato spesso oggetto delle invettive del deputato, appena fuoriuscito da Forza Italia, e noto critico d'arte e personaggio televisivo. Le ultime notizie che vendono il capo politico pentastellato al centro di polemiche relative a ...

Sgarbi sul caso Pascucci : 'Di Maio - sei una testa di c**** - caccia te stesso dal M5S' : Sul suo canale Youtube, il deputato del Gruppo Misto Vittorio Sgarbi ha espresso la sua opinione sul caso Pascucci a Corleone che ha suscitato prontamente l'ira del M5S, dal momento che il candidato sindaco ha voluto aprire un dialogo coi famigliari dei boss del paese. Di Maio ha repentinamente avviato verso il candidato sindaco dissidente la procedura di espulsione dal M5S, dicendo: "Lo Stato non tratta coi mafiosi". A questo proposito, ...

Sgarbi su Di Maio : 'Qualunque cosa dica - appartiene ad un mondo di morte e di malinconia' : Intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, il noto critico d'arte e attuale deputato del Gruppo Misto Vittorio Sgarbi ha detto la sua sull'ultima indagine a proposito della qualità della vita nei centri del belpaese, dove le città d'arte italiane hanno subìto un ulteriore declassamento a vantaggio di quelle straniere. Approfittando dell'intervento ha dapprima criticato l'operato del sindaco di Roma Virginia Raggi, parlando anche della sua ...

Vittorio Sgarbi : 'Meglio Mussolini e tutti i ministri del regime fascista di Di Maio' : Intervenuto a La Zanzara, programma condotto da David Parenzo e Giuseppe Cruciani, Vittorio Sgarbi ha nuovamente preso di mira Luigi Di Maio [VIDEO], capo del Movimento 5 Stelle [VIDEO], e ha espresso le sua personale opinione su Mimmo Lucano e il caso Riace. Per quanto riguarda il ventennio fascista, il critico d'arte ha sottolineato: Il fascismo ha fatto sicuramente qualcosa di buono, ma il momento peggiore è stato quello delle leggi razziali. ...

Vittorio Sgarbi : 'Non c'è stata nessuna manina - Di Maio ha problemi psichiatrici' : Il deputato del Gruppo Misto ex Forza Italia e critico d'arte, Vittorio Sgarbi, ha attaccato molto duramente alla Camera il Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio [VIDEO], sulle presunte manipolazioni avvenute all'interno del decreto fiscale la famigerata 'manina' dietro al decreto sulla pace fiscale denunciate ieri sera dal capo del Movimento 5 Stelle, a Porta a Porta, il programma condotto in tarda serata ...

