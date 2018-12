Sgarbi contro Di Maio e Di Battista | ' Figli ingrati e traditori | c' è solo da vergognarsi'

Fuori dal coro - Giordano e la vendetta contro Sgarbi in 'stile' Fede : La vendetta è un piatto che va servito freddo. E possibilmente in casa. Mario Giordano mette in atto la sua personale rivalsa nei confronti di Vittorio Sgarbi, due mesi dopo il primo clamoroso scontro avvenuto a Cartabianca.E così, mercoledì sera a Fuori dal coro il conduttore dedica gran parte della striscia quotidiana al 'nemico amatissimo', che a gennaio 2019 maturerà la pensione. “C’è chi ci va senza aver mai lavorato e ne va fiero. ...

Sgarbi contro Di Maio : 'Incoerente - ha avuto una fortuna della Madonna' (VIDEO) : Vittorio Sgarbi, nel corso dei suoi interventi sul Movimento Cinque Stelle, non ha mai perso occasione per manifestare tutto il proprio dissenso verso il movimento grillino e Luigi Di Maio. Il Ministro del Lavoro è stato spesso oggetto delle invettive del deputato, appena fuoriuscito da Forza Italia, e noto critico d'arte e personaggio televisivo. Le ultime notizie che vendono il capo politico pentastellato al centro di polemiche relative a ...

Sgarbi contro Conte : Vittorio Sgarbi interviene sullo scontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci , cui è stato impedito di accedere al Policlinico di Palermo per l'omaggio ...

Morte Desirèe - Fico contro Salvini : "Ruspe? No - serve amore"/ Duello a distanza - l'attacco di Vittorio Sgarbi : Morte Desirée, Fico: "No Ruspe, serve più amore". Salvini ribatte: "No, ci vogliono legge e ruspa". La nuova querelle a distanza fra il ministro e il numero uno della camera(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:25:00 GMT)

Sgarbi - una furia contro Di Maio : 'Caso psichiatrico - torni a scuola e si trovi un lavoro' : Vittorio Sgarbi non può certo essere iscritto nel registro dei fan del Movimento Cinque Stelle. Sin dall'alba della loro esperienza Politica il critico d'arte è stato spesso protagonista di durissime uscite nei confronti della politica dei grillini. Le sue invettive molto spesso hanno avuto come obiettivo principale Luigi Di Maio. Volendo usare un eufemismo, si può dire che Sgarbi non abbia particolare simpatia nei confronti dell'attuale vice ...

Sgarbi - una furia contro Di Maio : 'Caso psichiatrico - torni a scuola e si trovi un lavoro' : Vittorio Sgarbi non può certo essere iscritto nel registro dei fan del Movimento Cinque Stelle. Sin dall'alba della loro esperienza politica il critico d'arte è stato spesso protagonista di durissime uscite nei confronti della politica dei grillini. Le sue invettive molto spesso hanno avuto come obiettivo principale Luigi Di Maio. Volendo usare un eufemismo, si può dire che Sgarbi non abbia particolare simpatia nei confronti dell'attuale vice ...