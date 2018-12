Serie C | la precisazione del Presidente Ghirelli sul Matera

calcioweb.eu

: #SerieC, la precisazione del Presidente #Ghirelli sul #Matera - CalcioWeb : #SerieC, la precisazione del Presidente #Ghirelli sul #Matera - zazoomnews : Serie C, caos fideiussioni: l’importante precisazione dell’avvocato Di Cintio - CalcioWeb : #SerieC, caos fideiussioni: l'importante precisazione dell'avvocato #DiCintio -

(Di sabato 22 dicembre 2018) “Non c’è nessuna guerra in atto tra la Lega Pro e il. L’incontro tra me e Lamberti ? Dopo il 2 di gennaio, appena rientrerò. In ogni caso, avevo scambiato dei messaggi con L’Avv. Napoletano e ci eravamo detti di incontrarci e, quindi, se ci fosse stato un sistema di comunicazione interno non avrebbe avuto senso richiedere un incontro già determinato. Nel merito, bisognerà aspettare il dispositivo della Corte Federale di Appello per vedere cosa fare. Consiglierei alLamberti una fideiussione valida e tutto sarebbe più tranquillo ed utile, compreso il nostro prossimo incontro. Un consiglio, ancora, siamo a Natale, la festa della pace e della famiglia e, quindi, lascia di guerra va accuratamente messa sottoterra. In ogni caso, le giunga a lei e suoi cari i miei auguri e li estendo ai tifosi che meritano un futuro certo”. E’ ladel ...