Serie A | Parma-Bologna 0-0

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter si fa raggiungere nel recupero dal Chievo - 0-0 tra Parma e Bologna : Grossa opportunità sprecata per l’Inter, che nella 17^a giornata di Serie A 2018/ 2019 pareggia 1-1 contro il Chievo ultimo in classifica, allontanandosi sempre più dal Napoli, giustiziere 1-0 della Spal. I nerazzurri controllano il gioco sin da subito, e dopo una prima fase di studio sbloccano il punteggio al 39′ con Ivan Perisic, che raccoglie in mezzo all’area l’invito di D’Ambrosio, mentre nel finale lo stesso ...

Biglietti Parma-Bologna - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per la partita del Tardini : Nuova giornata di gare per la Serie A di calcio, più precisamente la 17esima, che metterà di fronte Parma e Bologna, per un derby dell’Emilia-Romagna fondamentale nella lotta salvezza delle due squadre, alle ore 18 di sabato 22 dicembre, in uno stadio Tardini che si preannuncia incandescente. Vuoi essere anche allo Stadio? Ti piacerebbe assistere dal vivo a Parma-Bologna? Affrettati allora ed acquista gli ultimi Biglietti a disposizione ...