Serie A Napoli-Spal 1-0 | il tabellino

Risultati Serie A 17ª Giornata – Poker Sampdoria - tris Genoa : disastro Milan - successo di misura per il Napoli : La Sampdoria si impone 2-4 sul campo dell’Empoli, il Genoa rifila 3 gol all’Atalanta, Milan sconfitto in casa dalla Fiorentina, al Napoli basta un gol contro la Spal: i Risultati dei match della 17ª Giornata di Serie A Nell’ultima Giornata prima di Natale, un insolito sabato pomeriggio di Serie A regala una grande scorpacciata di gol e verdetti inaspettati. La Giornata si apre con la Lazio che supera 3-1 il Cagliari ritrovando ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Napoli avanti sulla Spal - segna sempre Piatek [VIDEO] : 51′ – GENOA-ATALANTA 1-0 – sempre e solo Piatek! Il Genoa è avanti sull’Atalanta grazie alla rete del suo bomber, aiutato da una deviazione fortunosa di Toloi. 46′ – Napoli-EMPOLI 1-0 – Albiol stacca di testa sugli sviluppi di corner e insacca alle Spalle di Gomis. 41′ – EMPOLI-SAMPDORIA 1-1 – Ramirez pareggia i conti con un gol bellissimo. Riceve da Defrel, si defila e scarica un ...

Serie A : il Napoli si aggrappa alla Roma - trappola Fiorentina per il Milan : Juventus-Roma è una delle ultime possibilità di riaprire minimamente un campionato moribondo. Ci spera soprattutto il Napoli, unico vero antagonista dei cannibali bianconeri ma ancora distante 8 lunghezze dalla vetta. Un’impresa ardua per i giallorossi, a maggior ragione considerando il difficile momento psico-fisico attraversato e solo parzialmente attenuato dallo stentato successo sul Genoa nell’ultima uscita. Di Francesco ...

Lega Serie A spaccata - Juve-Inter-Milan contro Napoli e Roma : L’articolo di Repubblica Repubblica scrive di Juventus-Roma, big match di giornata (in posticipo alle 20.30). Il confronto tra bianconeri e giallorossi, però, non è analizzato solo sul campo. Anzi, secondo il quotidiano Romano ci sarebbe una vera e propria spaccatura in Lega dopo l’elezione del nuovo amministratore deLegato Luigi De Siervo. L’ex CEO di Infront sarebbe stato sostenuto dal club bianconero; dall’altra parte ...

Serie A - anticipi e posticipi : Napoli-Juve domenica 3 marzo (20.30) : La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi fino alla nona giornata del girone di ritorno. Si comincia nel week-end del 20 gennaio, Napoli in campo contro la Lazio di domenica alle ore 20.30. Prima dello scontro diretto con la Juventus (domenica 3 marzo, ore 20.30, diretta esclusiva su Sky), azzurri e bianconeri si dividono le partite giocate prima: gli azzurri scenderanno in campo prima dei bianconeri in quattro ...

Probabili Formazioni Napoli-Spal - Serie A 22/12/2018 : Probabili Formazioni Napoli-Spal, Serie A 22/12/2018A Napoli c’è voglia di conferma rispetto al secondo posto: di fronte una Spal in Serie positiva ma a cui manca la vittoria da troppo tempo. La squadra di casa sembra nettamente favorita, anche alla luce del prossimo impegno della Spal, dopo 4 giorni, in un delicato scontro per la salvezza.NAPOLI – Ancelotti ha conquistato la piazza con la voglia di cambiare e di utilizzare tutta la rosa. Tra ...

