Serie A | Lazio-Cagliari | le formazioni ufficiali

Serie A Lazio-Cagliari - probabili formazioni e diretta dalle 12.30. Dove vederla in tv : ROMA - All'Olimpico va in scena un duello tra squadre in difficoltà. Dopo 48 giorni senza vittoria in campionato la Lazio cerca il riscatto ospitando il Cagliari . La squadra di Simone Inzaghi è ...

Tutti gli anticipi - e le tv - della Serie A : il derby Lazio-Roma di sabato alle 20.30 : Ecco il calendario completo delle partite, con indicato se verrano trasmesse da Sky Sport oppure da Dazn. 20GIORNATA sabato 19 gennaio 2019 Roma-Torino ore 15.00 - SKY Udinese-Parma ore 18.00 - SKY ...

Probabili formazioni Lazio-Cagliari - Serie A 22-12-2018 : Probabili formazioni Lazio-Cagliari Serie A 22-12-2018Le Probabili formazioni di Lazio-Cagliari, 17°turno di Serie A. Sabato 22 dicembre ore 12:30, Stadio Olimpico di Roma.Lazio-Cagliari, sabato 22 dicembre. Bianco celesti reduci dalla sconfitta di Bergamo, dove Zapata ha portato in vantaggio i suoi al primo minuto di gioco, fino al 93°, quando Acerbi di testa acciuffa il pareggio in extremis, ma il var annulla tutto per un fuorigioco ...

Fantacalcio : dalla rivelazione Piatek al flop Dzeko - tante le sorprese alla 16ª di Serie A : Ad inizio anno tra i big della Serie A c'erano sicuramente i vari Dzeko, Higuain, Dybala, seguiti poi da alcuni attaccanti che avrebbero dovuto incidere di più come Simeone, Berardi, Schick, Belotti e Antenucci. Ora la situazione è ben diversa. Caputo e Mandzukic sono diventati imprescindibili, così come la vera rivelazione Piatek che viaggia ad una media di quasi un gol a partita. Per il Fantacalcio il consiglio riguardo gli attaccanti che ...

Biglietti Lazio-Cagliari - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il match dell’Olimpico : Turno numero 17 per la Serie A di calcio, che vedrà sabato 22 dicembre la Lazio di Simone Inzaghi affrontare alle ore 12:30 all’Olimpico il Cagliari, a caccia di punti preziosi per la corsa al quarto posto, che vale la partecipazione alla prossima Champions League, con i sardi impegnati invece a tenersi lontani dalla zona rossa della classifica. Vuoi essere anche tu degli spalti? Ti piacerebbe assistere dal vivo a Lazio-Cagliari? Ti ...

Le pagelle di Atalanta-Lazio - Serie A 18-12-2018 : Le pagelle di Atalanta-Lazio, Serie A 17-12-2018: bianco celesti beffati ancora senza vittoria.pagelle Atalanta-Lazio, lunedì 17 dicembre. Bergamaschi che battono una Lazio senza idee.L’Atalanta di Gasperini passa in vantaggio nel primo minuto di gioco, poi il var annulla quello che sarebbe stato il pareggio dei bianco celesti al 92° per un fuorigioco di pochissimi cm.Serie A 2018-2019, le pagelle di Atalanta-Lazio 1-0ATALANTA (3-4-1-2) ...

Atalanta-Lazio 1-0 - Serie A : Zapata lancia la Dea al sesto posto - il VAR spegne le speranze dei biancocelesti : Un gol di Duvan Zapata al primo minuto di gioco regala all’Atalanta una vittoria importantissima contro la Lazio, che vale il sesto posto in classifica in Serie A. La Dea davanti al proprio pubblico ha saputo gestire al meglio il vantaggio inziale, chiudendo le porte agli avversari e ripartendo con brillantezza. La squadra di Gasperini fa un passo importante in zona Europa, portandosi a -1 proprio dalla Lazio e a due lunghezze dal Milan, che ...

Serie A - Atalanta-Lazio 1-0 : Zapata-gol per l'Europa : Con una rete di Duvan Zapata dopo appena 57 secondi di gioco l' Atalanta ha battuto la Lazio 1-0 nel posticipo del lunedì della 16.a giornata di Serie A. Il colombiano è stato il più lesto a colpire ...

Serie A - Atalanta-Lazio : le formazioni ufficiali : Alle 20:30, andrà in scena il monday match tra Atalanta e Lazio, squadre che ambiscono a un posto in Europa League. Nell’undici dei bergamaschi, Gasperini sceglie Mancini tra i tre difensori lasciando fuori Masiello. Per quanto riguarda i biancocelesti, Correa vince il ballottaggio con Luis Alberto e Badelj si sistema in cabina di regia accanto a Milinkovic e Parolo. Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, ...

