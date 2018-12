Serie A | la moviola della diciasettesima giornata Un sabato da record per gli interventi

L’intera Serie Xiaomi Mi 8 riceve la modalità moviola a 960 fps e quella notturna per le foto : L'intera gamma Xiaomi Mi 8, composta attualmente da 5 smartphone, riceve un aggiornamento che include la moviola a 960 fps e la modalità notturna per le foto. L'articolo L’intera serie Xiaomi Mi 8 riceve la modalità moviola a 960 fps e quella notturna per le foto proviene da TuttoAndroid.

Serie A - la moviola : Belotti-Matuidi - Var promosso. Pandev-Florenzi da rivedere : Nel complesso mosaico del regolamento e del Var , segnatevi questa differenza: contatti "alti" e contatti "bassi" . È un distinguo importante, perché ai primi appartengono tutte quelle spinte, ...

Serie A - la moviola : Roma - c'è la spinta su Pandev. A Firenze Var per un giallo : Roma-genoa - Chiffi di Padova . Due episodi molto discussi, entrambi finiscono per penalizzare il Genoa. Al 4' della ripresa la rete di Lazovic viene annullata dopo una lunga verifica del Var Chiffi, ...

Moviola Serie A : Ceppitelli e Srna come...Higuain : NAPOLI-FROSINONE Ok il 4-0 di Milik. Capuano-mano è involontario Una passeggiata di salute per Manganiello. Gara più semplice non poteva esserci. Pensate: appena 17 falli fischiati, tre ammoniti, ma ...

Serie A - la moviola : Rocchi-Fabbri - che pasticcio! Grave errore su Zaniolo. A San Siro ok Calvarese : Roma-Inter - Rocchi di Firenze Un solo Grave errore, che condiziona il corso di una partita, il big match della 14 a giornata, che il designatore Nicola Rizzoli aveva saggiamente assegnato al nostro ...

Moviola Serie A : rigore Juve - sì ma... Milenkovic da rosso : FIORENTINA-JuveNTUS 0-3 Coraggioso, Rizzoli, nel riproporre Orsato con la Juventus proprio a Firenze, dopo il famigerato Inter-Juve dell'anno scorso. Il disagio da parte dell'arbitro era evidente. Un ...

Moviola Serie A : Obi-Callejon - dubbio di rigore : CHIFFI, NAPOLI-CHIEVO Vi proponiamo questo dato: Daniele Chiffi ha diretto, con ieri, 14 partite in Serie A, senza mai dare alcun rigore. Ecco perché ieri, quando Callejon è volato via, di dubbi ce n'...

Serie A - la moviola : Milan - regolare l'1-0. Contatti in area - bene Banti : Dove c'è la Var, c'è una scelta giusta: la 13 a giornata lo conferma. bene Manganiello a Empoli e Valeri a Parma, meno Di Bello a Bologna e Chiffi a Napoli. Gran derby di Doveri. lazio-Milan - Banti ...

Moviola Serie A : Juve-Spal - autogol da annullare. Roma - era rigore su Pellegrini : LA PENNA, JUVENTUS-SPAL Ancora una buona partita per Federico La Penna: non difficilissima, ma è stato accettato da tutti, ha sempre tenuto alta la concentrazione, ha usato anche il brutto muso quando ...

Serie A - la moviola : Milan - manca il 2° rigore? E forse Benatia era da rosso : Giornata complessivamente negativa, senza episodi eclatanti, ma costellata qua e là da decisioni discutibili. Calano i big: Orsato in chiaroscuro, Irrati protagonista in negativo. Milan-juventus - ...

Serie A - la moviola : Nuytinck - rosso esagerato. Samp-Toro : rigori giusti : Si chiude l'11ª giornata di Serie A con diverse decisioni arbitrali da analizzare. A Udine, i bianconeri recriminano per una espulsione troppo severa nei confronti di Nuytinck per fallo su Castillejo. ...

Moviola Serie A - Napoli-Roma : Santon-Milik - non c'è rigore. Dzeko - dov'è la simulazione? : Napoli-Roma 1-1 MASSA Santon-Milik, non c'è rigore: Dzeko, dov'è la simulazione? Partita molto tosta, la interpreta bene Massa, finalmente,. Su tutti: il richiamo ad Hamsik, a brutto muso, ricambiato, ...

Serie A - la moviola della 10ª giornata : dubbi sul tocco di Higuain. Dzeko - giallo eccessivo : Napoli-Roma inizia con circa 8' di ritardo per problemi tecnici alla Var, che entra in funzione solo al 12'. Tre minuti dopo la Roma passa in vantaggio con un gol di El Shaarawy: la palla sbatte sul ...

Moviola Serie A - Inter-Milan : ok i gol annullati - ma sul contatto Biglia-Nainggolan... : Inter-Milan 1-0 GUIDA Gol annullati ok Ma sul contatto Biglia-Radja... Non benissimo Guida, meglio nella ripresa dopo un primo tempo con diverse sbavature. Gli va riconosciuto un merito: sceglie di ...