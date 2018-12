Serie A | il Napoli batte la Spal per 1-0 e si porta momentaneamente a -5 dalla Juventus

Serie A : il Napoli stende la Spal con Albiol - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Successo prezioso per il Napoli , che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol . Basta una rete anche alla Fiorentina per beffa re il Milan a San Siro: a regalare i tre punti a Pioli è Chiesa , ...

Calcio - Serie A 2019 : i risultati del pomeriggio (22 dicembre). La Fiorentina inguaia il Milan - vittoria sofferta per il Napoli : Giornata particolarmente intensa per gli appassionati di Calcio. La 17a giornata della Serie A 2018-2019 si svolge infatti interamente nella oggi, sabato 22 dicembre, con ben dieci partite in programma. In attesa dei due incontri delle 18.00 e dell’atteso posticipo tra Juventus e Roma di questa sera alle 20.30, si sono già concluse sette sfide. Il Napoli fatica ma supera la Spal, mentre il Milan cade in casa con la Fiorentina aggravando la ...