Serie A : Chievo-Inter 1-1 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Chievo e Inter hanno pareggiato 1-1, nel posticipo della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato a Verona. I nerazzurri erano passati in vantaggio dopo 39' ...

Serie A : Chievo-Inter 1-1 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Chievo e Inter hanno pareggiato 1-1, nel posticipo della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato a Verona. I nerazzurri erano passati in vantaggio dopo 39' ...

Serie A - Chievo-Inter 1-1 : Perisic non basta - Pellissier pareggia nel recupero : C'è voluto un gol nel recupero per regalare quelle emozioni mancate per buona parte del match. L'Inter non riesce a strappare sulle inseguitrici, e rimane impantanata nelle sabbie mobili di Verona ...

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter si fa raggiungere nel recupero dal Chievo - 0-0 tra Parma e Bologna : Grossa opportunità sprecata per l’Inter, che nella 17^a giornata di Serie A 2018/2019 pareggia 1-1 contro il Chievo ultimo in classifica, allontanandosi sempre più dal Napoli, giustiziere 1-0 della Spal. I nerazzurri controllano il gioco sin da subito, e dopo una prima fase di studio sbloccano il punteggio al 39′ con Ivan Perisic, che raccoglie in mezzo all’area l’invito di D’Ambrosio, mentre nel finale lo stesso ...

Serie A - dove vedere Chievo-Inter in Tv e in streaming : L’ultima partita prima del Natale sembra, almeno sulla carta, abbordabile per l’Inter, impegnata in trasferta contro il Chievo. I veneti, però, da quando Giampiero Ventura è stato esonerato sono ancora imbattuti e vogliono giocarsi il più possibile tutte le carte per la permanenza in Serie A, pur sapendo che riuscirci rappresenta quasi un’impresa. dove vedere […] L'articolo Serie A, dove vedere Chievo-Inter in Tv e in ...

Serie A Chievo - Di Carlo : «Inter? Dovremo tenere alto il ritmo» : VERONA - "Inter? Una squadra costruita per arrivare tra le prime quattro posizioni e ha un grandissimo allenatore come Spalletti. Sarà una partita da affrontare a ritmi alti" . Il tecnico del Chievo, ...

Probabili formazioni / Chievo Inter : diretta tv - chi accanto a Brozovic in mediana? - Serie A - : Probabili formazioni Chievo Inter: Di Carlo perde Radovanovic, Spalletti deve rinunciare ad Asamoah e potrebbe lanciare Lautaro Martinez.

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus affronta il Verona - Milan e Fiorentina in trasferta contro il Chievo e la Roma. Programma e orari dell’undicesima giornata : Siamo al giro di boa del campionato di Calcio femminile di Serie A. Domani va in scena l’ultima giornata del girone d’andata, poi si tornerà in campo il 5 gennaio per iniziare il ritorno e lanciare la lunga volata che porterà le calciatrici a giocarsi il titolo fino all’ultimo turno del 20 aprile. La Juventus di Rita Guarino, che ha ritrovato la vetta della graduatoria, conclude la prima parte di questa stagione tra le mura ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus affronta il Verona - Milan e Fiorentina in trasferta contro il Chievo e la Roma. Programma e orari dell’undicesima giornata : Siamo al giro di boa del campionato di Calcio femminile di Serie A. Domani va in scena l’ultima giornata del girone d’andata, poi si tornerà in campo il 5 gennaio per iniziare il ritorno e lanciare la lunga volata che porterà le calciatrici a giocarsi il titolo fino all’ultimo turno del 20 aprile. La Juventus di Rita Guarino, che ha ritrovato la vetta della graduatoria, conclude la prima parte di questa stagione tra le mura ...

PROBABILI FORMAZIONI / Chievo Inter : diretta tv - D'Ambrosio a sinistra per la squalifica di Asamoah - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Chievo Inter: Di Carlo perde Radovanovic, Spalletti deve rinunciare ad Asamoah e potrebbe lanciare Lautaro Martinez.

Serie A - le probabili formazioni di Chievo-Inter - 22-12-2018 : probabili formazioni ed analisi di Chievo-Inter, 17a giornata di Serie AC’è più serenità in casa Chievo, almeno sotto il punto di vista psicologico. DI Carlo ha infatti portato quella scintilla che è fin qui mancata, andando a fermare anche squadroni, se paragonati al suo roster, come Napoli e Lazio. La classifica però continua a piangere, visto che i clivensi non hanno ancora mai vinto e sono inchiodati, complice la penalizzazione, a quattro ...

Serie A - la traversa ferma la Spal nel lunch match : 0-0 con il Chievo [GALLERY] : 1/14 Massimo Paolone/LaPresse ...

Serie A - Spal-Chievo 0-0 : gara viva ma reti inviolate. Traversa di Floccari al 92' : Un punto a testa, tante occasioni ma niente reti. Primo tempo targato Chievo, ripresa tutta della Spal con due enormi palle-gol nel finale, Paloschi stoppato sotto misura e Traversa di Floccari,. ...

Serie A - la traversa ferma la Spal : 0-0 nel lunch match con il Chievo [GALLERY] : 1/14 Massimo Paolone/LaPresse ...