Senzatetto regala un pranzo gourmet ai suoi amici

(Di sabato 22 dicembre 2018) Natale è il momento migliore dell’anno per condividere le nostre passioni, fortune o sogni con le persone che ci stanno accanto e ci sostengono in ogni momento dell’anno. Sicuramente, un perfetto esempio di questo modo di pensare, e di comportarsi, è stato quello dato dalromagnolo Zelindo Fedrighetti.Il clochard riminese è uno dei volti più noti tra i centri di sostegno e banchi solidali della capitale del divertimento. Deisettantaquattro anni, gli ultimi dieci sono trascorsi tra una mensa ed un riparo improvvisato.In questo nuovo mondo, Zelindo ha avuto modo di approcciarsi e di conoscere altre persone nella sua medesima situazione. Quando il fato ha deciso di far girare la ruota a suo favore, il romagnolo ha condiviso la propria fortuna con il resto del gruppo, senza pensarci due volte.Zelindo, infatti, è stato il vincitore di una più che ...