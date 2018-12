Scozia | lasciata senza cibo a 2 anni | muore circondata dagli scarafaggi

Blastingnews

(Di sabato 22 dicembre 2018) Una vicenda tanto inquietante quanto grave si è verificata nei giorni scorsi, riguardante ancora una volta purtroppo la morte di una vittima del tutto innocente, causata principalmente dalla negligenza e la crudeltà dei suoi genitori, quelli che invece avrebbero dovuto prendersene cura. Il grave episodio si è consumato in, precisamente nella città di Glasgow, dove una bimba di appena due, la piccola Lauren Wade, è deceduta di fame e. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, viveva in condizioni che il detective che sta indagando sul caso ha definito come le peggiori che abbia mai potuto vedere nella sua carriera. A lasciarla morire di fame le sue due madri: Margaret Wade, di trentotto, e Marie Sweeney, ditrentasette.Glasgow: bimba trovata morta, i genitori l'hannomorire di fame Entrambe, secondo quanto ...