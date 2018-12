Scozia | bimba di 2 anni morì per denutrizione | genitori ammettono di essere colpevoli

Blastingnews

(Di sabato 22 dicembre 2018) E' una vicenda davvero terribile quella accaduta a Glasgow, in, nel 2015, dove una coppia, Margaret Wade, 38e Marie Sweeney, 37, lasciarono morire la lorodi due, Lauren Wade, che avevano tanto voluto.Secondo quanto riferisce la stampa scozzese, in particolare il giornale Scottish Sun, le due giovai madri avevano da poco perso il lavoro e quindi non sarebbero riuscite a portare avanti la famiglia. Quando le forze dell'ordine si erano recate a casa delle due donne, avevano trovato la piccola in condizioni pessime, malnutrita e circondata da sacchi di immondizia e insetti. Una situazione sanitaria davvero terribile, in cui vi erano anche degli avanzi di cibo in cattivo stato di conservazione. Pare, inoltre, che la piccola fosse coperta anche di pulci e pidocchi....