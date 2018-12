Scontro tra barche nella laguna di Venezia | 3 recuperati | un disperso

Venezia - Scontro tra due barche. Un disperso in laguna : Due persone sono state salvate da un pechereccio. L'incidente inzona Valle Sette Morti di Pellestrina

Scontro tra barche nella laguna di Venezia - una è affondata : si cerca un disperso : Due persone in salvo e una dispersa. E’ il bilancio di uno Scontro tra due imbarcazioni, avvenuto nella laguna di Venezia, nella zona di Valle Sette Morti, verso l’1.30 della scorsa notte. Dopo l’impatto una delle due barche è affondata. Dei due uomini che erano a bordo uno è riuscito a mettersi in salvo, dell’altro, un 50enne, sono in corso le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio anche ...

Le correnti del Movimento Cinque Stelle : lo Scontro interno tra i grillini - INFOGRAFICA : Il Centro collabora con diversi Istituti, tra cui l'Università Statale di Milano e la Società Italiana di Scienza Politica e opera a supporto di FB Associati, la prima società italiana di consulenza ...

Incidenti : Scontro tra auto a Palermo - grave una ragazza : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - grave incidente stradale all’alba di oggi all'incrocio tra viale Lazio e via Sciuti a Palermo. Una ragazza di 21 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro avvenuto tra due auto. La giovane è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palerm

Scontro tra auto a Barolo : nove feriti di cui 2 gravi portati a Torino e Alba : Scontro tra 2 auto a Barolo in via Crosia 38 alle 18 di giovedì 20 dicembre. nove le persone coinvolte di cui due ferite in maniera grave. Uno di questi è stato elitrasportato al Cto in codice rosso ...

Scontro treni Andria-Corato - il gup rinvia tutti a giudizio : ‘Non fu tragica fatalità. Violate norme sicurezza - vertici sapevano’ : Lo Scontro tra i due treni del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato non fu determinato da una fatalità, ma dalla “consapevole violazione” delle norme volte alla “sicurezza dell’esercizio ferroviario e quindi della incolumità di utenti, lavoratori e terzi”. Con una decisione insolita, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, scrive un corposo provvedimento per ...

Catanzaro - Scontro frontale tra auto e suv : Giuseppe e Alessio muoiono a 18 e 19 anni : Giuseppe Putrone e Alessio Bianco sono le vittime di un drammatico incidente stradale verificatosi la scorsa notte sulla statale 106 in Calabria, ribattezzata anche "strada della morte". I due erano a bordo di un'auto che ha impattato contro un suv per cause ancora in via di accertamento: "Fermiamo questa strage".Continua a leggere

Gravina-Balata - Scontro tra Figc e Lega sul format della Serie B : Lo scontro tra Figc e Lega Serie B sul format del torneo cadetto continua. "Vanno confermate le promesse fatte in campagna elettorale", l'attacco di Balata. L'articolo Gravina-Balata, scontro tra Figc e Lega sul format della Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scontro tra auto suv - morti due giovani : ANSA, - SIMERI CRICHI , CATANZARO, , 20 DIC - Due giovani, Alessio Bianco di 19 anni e Giuseppe Cutrone di 18, sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 106 nei pressi di ...

Scontro tra due auto lungo viale degli Angeli a Cuneo : Incidente stradale, ieri sera , mercoledì 19 dicembre, all'altezza di Corso Vittorio Emanuele, a Cuneo. Stando alle prime ricostruzioni della dinamica, una Wolksvagen Polo, pare in procinto di ...

Scontro treni Andria-Corato - 17 persone e Ferrotramviaria a processo per l’incidente che provocò 23 morti e 51 feriti : Tutti rinviati a giudizio. I 18 imputati – 17 persone fisiche e la società Ferrotramviaria – accusati della strage ferroviaria che il 12 luglio 2016, tra Andria e Corato, provocò 23 morti e il ferimento di altri 51 passeggeri, affronteranno il processo a partire a partire dal 23 marzo, a parte una dirigente del ministero delle Infrastrutture che ha scelto il rito abbreviato. Le accuse per dirigenti e dipendenti della società ...

Scontro tra tornado - processo bis al via il 24 gennaio : ASCOLI PICENO L'udienza preliminare dell'inchiesta bis sullo Scontro dei tornado avvenuto nei cieli del Piceno si terrà il 24 gennaio alle 12. A quattro anni e mezzo dalla tragedia il Gup del ...

Scontro furioso tra Theresa May e il leader laburista Corbyn. Poi mentre lui è inquadrato : “Stupid woman” : “Stupid woman”. È ciò che sembra aver pronunciato Jeremy Corbyn alla Camera dei Comuni al termine di un intervento di fuoco della premier inglese, Theresa May, che ha accusato il leader laburista di aver fatto una pantomima, in tema di Brexit, e di non aver nessuno alle spalle del proprio partito. inquadrato dalle telecamera, Corbyn borbotta qualcosa e secondo molti osservatori – tra cui, naturalmente, i Tories – avrebbe ...

Mediolanum - accordo con Agenzia delle Entrate per 72 milioni. Deciderà Corte Ue su quota Fininvest dopo Scontro con Bce : Il gruppo Mediolanum ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento di 72 milioni di imposte, interessi inclusi, dopo le contestazioni sui rapporti con la controllata irlandese Mediolanum International Funds. A pagare saranno Banca Mediolanum e Mediolanum Vita. Per tali annualità il Gruppo provvederà a richiedere l’apertura di una procedura amichevole tra le amministrazioni italiana ed irlandese per ottenere una rettifica ...