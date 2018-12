Scontro in aula tra la Ronzulli e i senatori leghisti | i colleghi li separano

Scontro in aula sul ddl anticorruzione - le opposizioni accusano M5s in aula : "Schedate gli iscritti ai partiti" : Duro contrasto in aula tra l'opposizione e il M5S in merito alle norme sulla trasparenza dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, contenute nella legge anti corruzione. Fdi-Pd e Leu hanno sostenuto infatti che la richiesta di documentazione che gli organi politici devono trasmettere alla commissione di Controllo e di Garanzia, prevede la consegna degli elenchi dei tesserati e degli iscritti, prefigurando quindi una vera a propria ...

Scontro Bonafede-Pd-FI - bagarre in Aula : 19.18 bagarre in Aula alla Camera durante l' esame degli emendamenti al Ddl anticorruzione. Le opposizioni, da FI al Pd, protestano contro le nuove norme sulla prescrizione, con lo stop dopo il primo grado di giudizio. Il Guardasigilli Bonafede attacca: "Non dovete strumentalizzare o storpiare la voce delle vittime" che "vogliono dallo Stato una risposta di giustizia". E accusa il Pd di essere contraddittorio:"Voleva lo stop" E il clima ...

Scontro Lezzi-Ronzulli in Aula - poi la senatrice di FI cerca di raggiungere i banchi del governo : bloccata dai commessi : Battibecco a distanza tra la senatrice Licia Ronzulli e la ministra del M5s, Barbara Lezzi, dopo l’approvazione del decreto Genova. “Ma chi sei tu?” chiede ironicamente la senatrice di Forza Italia. “A casa, a casa” le risponde la ministra, che poi mima il gesto con le mani. A quel punto Ronzulli scende dai banchi del Senato per raggiungere quelli del governo, ma viene bloccata dai commessi parlamentari. L'articolo ...

Dl Genova - in Aula Scontro Pd-5S su condono Ischia e sversamento fanghi : ... mentre le norme sulla ricostruzione del viadotto Morandi e il rilancio dell'economia del capoluogo ligure sono passate senza attriti. Governo: sì a Odg opposizione A fine pomeriggio, la possibile ...

Fratelli d’Italia srotola un’enorme bandiera tricolore in Aula e scoppia la bagarre. Scontro con Fico : “Continuate e vi espello” : Bagarre alla Camera dei deputati dopo che il gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia ha srotolato in Aula il tricolore per ricordare la “fine del Risorgimento e l’inizio di quella che noi chiamiamo Patria”, in vista del centenario della fine della Grande Guerra. A richiamare i deputati è stato il presidente Roberto Fico, chiedendo ai commessi d’Aula di ritirare la bandiera, precisando che sarebbe stata ...