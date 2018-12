Sci | Madonna di Campiglio spettacolo mondiale

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ritorna in Italia e lo fa con uno dei classici appuntamenti dell’intero Circo Bianco. Domani è in Programma, infatti, lo Slalom di Madonna di Campiglio. Una gara bellissima ed emozionante non solo per la difficoltà del tracciato (si corre lungo il Canalone Miramonti della 3Tre), ma anche per la cornice offerta dal pubblico e dalla spettacolarità di correre la sera. Sarà una Night Race, con la ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 : quando si svolge? Programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : La Coppa del Mondo 2018/19 si avvicina alle festività natalizie e si fa un gradito regalo: lo speciale di Madonna di Campiglio di domani. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti” infatti, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Questa gara, che non sempre è presente nel Programma della Coppa del Mondo, si ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio. Quando Alberto Tomba era il re del Canalone Miramonti : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 sbarca a Madonna di Campiglio, uno degli scenari più affascinanti e storici del calendario del Circo Bianco. Sulla pista 3-Tre, andrà in scena il consueto slalom speciale ma, nelle varie annate, si sono corse gare in tutte le discipline, con i pali stretti a farla comunque da padrone. Andiamo a ripassare con la memoria tutti i precedenti della pista soprannominata “Canalone Miramonti” nella ...

Sci alpino - Madonna di Campiglio : lo slalom di Coppa del Mondo in diretta tv su Rai 2 : Il circo bianco prosegue il suo spettacolo sui circuiti italiani e dopo Val Gardena e Alta Badia è ora in procinto di spostarsi a Madonna di Campiglio per la 65esima edizione della classica di sci alpino più antica d’Italia. La località trentina, infatti, è stata la prima in Italia ad ospitare una gara di Coppa del Mondo, con prove di tutte le specialità a partire dal 1967 che hanno visto trionfare i più grandi sciatori della storia, da Ingemar ...

Sci Alpino - Gigante FIS - Francesca Fanti batte le rivali a Madonna di Campiglio : Si è classificata al nono posto un'altra azzurra di Coppa del mondo, Karoline Pichler, anche lei non ancora al top dopo essere rimasta fermo oltre due anni e mezzo per infortunio. Martedì 11 dicembre ...