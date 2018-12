Sci | Cdm donne | Shiffrin domina anche nello slalom | Costazza nona

Sci - Cdm; gigante Courchevel : vince la Shiffrin - Brignone sfiora il podio : Courchevel, Francia, - Il timbro di Mikaela Shiffrin sul gigante di Courchevel. La statunitense, seconda a metà gara, si è imposta con il tempo complessivo di 1'49'81 precedendo di 14 centesimi la ...

Sci - Cdm; gigante Courchevel : Rebensburg in testa - Brignone sesta

Sci Cdm - Nicole Delago seconda nella libera sulla Saslong in Val Gardena : L'azzurra Nicol Delago - 22 anni, gardenese doc e primo podio in carriera - si è classificata seconda, 1'22'95, nella discesa di Coppa del mondo in ValGardena, sulla pista Saslong che per la prima ...

DIRETTA/ Gigante parallelo Alta Badia : ha vinto ancora Marcel Hirscher! L'austriaco precede Favrot - CdM Sci - : DIRETTA Gigante parallelo Alta Badia: Marcel Hirscher non conosce avversari e vince ancora sulla pista in cui aveva dominato la domenica.

Gigante parallelo Alta Badia streaming video e tv : azzurri fuori agli ottavi! - CdM Sci - : Diretta Gigante parallelo Alta Badia streaming video e tv, orario e risultato live della gara sulla Gran Risa , Coppa del Mondo di sci 17 dicembre, .

Biathlon - Cdm donne : l'Italia vince la staffetta traScinata da una super Wierer : super la Wierer, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che in terza frazione porta le azzurre dall'undicesimo al primo posto. VITOZZI OK, RUNGGALDIER ATTARDATA - Lisa Vittozzi è la ...

Sci - Cdm : Innerhofer - che beffa. Secondo per 5 centesimi nel superG Val Gardena

Sci - Cdm : Shiffrin fa l'en-plein a St. Moritz. Troppo vento : niente slalom in Val d'Isere : La coppa del mondo donne ripartirà ora dalla val Gardena dove il 18 ed il 19 dicembre sono in programma una discesa ed un superG, recupero delle gare cancellate in Val d'Isère. Saranno le rime gare ...

Sci alpino - la Fis dà il via libera per le gare in Alta Badia : sono così 12 gli appuntamenti di CdM : Confermate anche le gare in Alta Badia, diventano dodici gli appuntamenti di Cdm fra uomini e donne in Italia Il sopralluogo dellsa Fis ha dato il via libera anche alla pista Gran Risa in Alta Badia e adesso diventano veramente invitanti i prossimi giorni della Coppa del mondo che approderà sia con gli uomini che con le donne sulle montagne italiane. Si partirà venerdì 14 dicembre sul Saslong con il supergigante maschile, seguito il giorno ...

Sci : Cdm - Fis conferma le gare Gran Risa : ANSA, - BOLZANO, 07 DIC - La Federazione internazionale sci, Fis, ha dato l'ok definitivo per le due gare di Coppa del mondo sulla pista Gran Risa, in Alta Val Badia, in Alto Adige. Dopo un ultimo ...

Sci alpino - le azzurre si preparano alla tappa di CdM di St. Moritz : le parole di Brignone e Fanchini : Qualche fiocco di neve a St. Moritz, annullata la sciata in pista di venerdì Nevica su St. Moritz, dove sabato 8 e domenica 9 dicembre verranno disputati un supergigante e uno slalom parallelo. La giuria ha già annunciato che la sciata in pista della vigilia è annullata, per tutte le squadre è stato organizzato un allenamento di gigante e slalom parallelo in mattinata. Il primo giorno saranno al via Marta Bassino, Federica Brignone, Elena ...

Cdm Sci : Luitz vince gigante Beaver : La coppa del mondo uomini torna ora in Europa, in Francia: sabato e domenica prossimi gigante e speciale in val d'Isere.