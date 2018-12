Sci alpino | Giuliano Razzoli | “Sono soddisfatto ma questo risultato è solo l’inizio”;

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : seconda manche. Duello Hirscher-Kristoffersen. Vinatzer fuori - Moelgg e Razzoli da top ten! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom di sci alpino, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 maschile. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, Marcel Hirscher è rimasto ...

Sci alpino - quando si svolgono le prossime gare? Si riprende dopo Natale con Bormio e Semmering. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, sia al femminile, sia al maschile, va in vacanza per godersi il periodo natalizio nel migliore dei modi. La sosta, tuttavia, sarà davvero breve, dato che già nel prossimo weekend si tornerà a gareggiare. Le donne, infatti, saranno di scena a Semmering, in Austria, per un gigante ed uno speciale, mentre gli uomini saranno impegnati nella classica due-giorni di Bormio con una discesa libera ed un ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : seconda manche. Duello Hirscher-Kristoffersen - Vinatzer e Razzoli fanno sognare l’Italia : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom di sci alpino, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 maschile. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, Marcel Hirscher è rimasto ...

Sci alpino – Coppa del mondo : Hirscher in testa nello slalom di Madonna di Campiglio - che emozioni con Vinatzer : Vinatzer emoziona Madonna di Campiglio: ottavo dopo la prima manche dello slalom davanti a Manfred Moelgg. In testa c’è Marcel Hirscher Alex Vinatzer emoziona Madonna di Campiglio. Il suo sorriso al traguardo, con tanto di braccio alzato, è l’immagine più bella che arriva dalla 3-Tre: con il pettorale numero 35 il 19enne ottiene l’ottavo tempo al termine della prima manche con una prova strepitosa. ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 : Hirscher e Kristoffersen vicinissimi - che duello! 8° un fantastico Alex Vinatzer! : Due campionissimi danno spettacolo sul Canalone Miramonti. La mitica pista 3-Tre ha visto andare in scena un duello formidabile tra i due grandi fenomeni dello Slalom Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen. A prevalere al termine della prima manche, come avviene peraltro quasi sempre, è stato l’austriaco per appena 14 centesimi. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, il sette volte vincitore della sfera di ...

Sci alpino : COURCHEVEL SLALOM SPECIALE : DOPPIETTA DELLA SHIFFRIN : Sabato 22 Dicembre 2018, A COURCHEVEL Mikaela SHIFFRIN, conquista la 50 vittoria, in Coppa del Mondo, scrivendo una nuova pagina, di storia dello Sci ALPINO, portando ad oltre, 500 punti il vantaggio,nella classifica generale. L'extraterrestre del circuito femminile, come negli ultimi SLALOM, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2018 : le parole di Chiara Costazza ed Irene Curtoni a fine gara : Lo slalom speciale femminile di Courchevel, in Francia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, è stato vinto da Mikaela Shiffrin, con la statunitense che aveva chiuso al comando anche la prima manche. Due le azzurre nelle 15, con Chiara Costazza nona ed Irene Curtoni 14ma, che a fine gara hanno parlato al sito della FISI. Tutto è perfettibile, ma Chiara Costazza può godersi la top ten: “C’è ancora qualcosa da migliorare, perché in ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin brinda alla 50ma vittoria in Coppa del Mondo nello slalom di Courchevel. Nona Chiara Costazza : Mikaela Shiffrin continua ad aggiornare il numero delle sue vittorie in Coppa del Mondo. L’americana è arrivata alla fatidica cifra di 50 successi (più giovane di sempre), dopo aver trionfato nello slalom di Courchevel. Si tratta anche della 35esima affermazione in questa specialità (raggiunta Marlies Schild) e della 14esima gara vinta nell’anno solare (eguagliato Marcel Hirscher). Questa volta, però, la nativa di Vail ha sofferto e ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche - tutte contro Mikaela Shiffrin! Costazza da top ten : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista francese tutte le protagoniste del Circo Bianco andranno alla caccia della dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin che, oltre ad aver vinto il gigante di ieri, questa mattina ha chiuso la prima manche al primo posto, con appena 4 centesimi su Petra Vlhova, mentre al terzo posto troviamo Bernadette ...

Sci alpino - Coppa del mondo - slalom di Courchevel : Shiffrin davanti a tutti nella prima manche - Costazza migliore azzurra : Shiffrin davanti a Vlhova per soli 4 centesimi nella prima manche dello slalom di Courchevel. Brava Costazza: ottava Mikaela Shiffrin prima, Petra Vlhova seconda. Al termine della prima manche di ...