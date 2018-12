LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche - tutte contro Mikaela Shiffrin! Costazza per confermarsi : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista francese tutte le protagoniste del Circo Bianco andranno alla caccia della dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin che, oltre ad aver vinto il gigante di ieri, questa mattina ha chiuso la prima manche al primo posto, con appena 4 centesimi su Petra Vlhova, mentre al terzo posto troviamo Bernadette ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche - tutte contro Mikaela Shiffrin : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista francese tutte le protagoniste del Circo Bianco andranno alla caccia della dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin che, oltre ad aver vinto il gigante di ieri, questa mattina ha chiuso la prima manche al primo posto, con appena 4 centesimi su Petra Vlhova, mentre al terzo posto troviamo Bernadette ...

Sci alpino – Coppa del mondo - slalom di Courchevel : Shiffrin davanti a tutti nella prima manche - Costazza migliore azzurra : Shiffrin davanti a Vlhova per soli 4 centesimi nella prima manche dello slalom di Courchevel. Brava Costazza: ottava Mikaela Shiffrin prima, Petra Vlhova seconda. Al termine della prima manche di Courchevel, la classifica dello slalom al momento è la stessa dei due già disputati in questa stagione a Levi e a Killington. Solo quattro centesimi dividono le due atlete: la statunitense è partita lentamente rispetto ai suoi standard, poi ha ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2018 : le dichiarazioni delle azzurre al termine della prima manche dello slalom femminile : Al temine della prima manche dello slalom speciale femminile di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, Chiara Costazza è ottava, mentre Irene Curtoni è 16ma. Alla FISI le due azzurre hanno rilasciato le loro impressioni subito dopo aver tagliato il traguardo. Irene Curtoni è 16ma con 50″17 a 2″47 dalla leader, la statunitense Mikaela Shiffrin, ed ora scenderà per 15ma nella seconda parte di gara: “Non riesco ...

Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 : Mikaela Shiffrin guida la prima manche di un soffio su Vlhova. Bene Chiara Costazza : Ormai non si può certo definire una sorpresa, ma Mikaela Shiffrin chiude al comando anche la prima manche dello speciale di Courchevel, Francia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Dopo la fitta nevicata di ieri, le condizioni sono risultate decisamente migliori, con un pallido sole che bacia la pista della Savoia, e rende la visibilità assolutamente perfetta. Davanti a tutte, come detto, troviamo la dominatrice della stagione ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho anche messo in preventivo che possa essere una stagione di transizione” : Morde il freno, ma lo fa con criterio, Sofia Goggia: l’azzurra dello sci alpino, costretta ai box da un infortunio giunto praticamente ad inizio stagione, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Alla Rosea l’azzurra ha parlato dei suoi nuovi piani, ma anche degli obiettivi a breve e lungo termine. Un infortunio non sempre porta un’accezione totalmente negativa, anzi ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : Shiffrin al comando con solo 4 centesimi di vantaggio su Vlhova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia della doppietta sulle nevi francesi, dopo aver vinto ieri in gigante. Per la nativa di Vail ci sarebbe poi da raggiungere l’ambito traguardo dei 50 successi in carriera. Shiffrin nettamente favorita ...

Sci alpino – A Courchevel lo slalom femminile : Costazza è la prima azzurra a partire : Alle 10.30 si torna in pista a Courchevel: Vlhova apre lo slalom, Costazza è la prima azzurra a partire, con l’11 Irene Curtoni. E con il 32 c’è anche Federica Brignone A Courchevel si torna in pista dopo il gigante di venerdì che ha visto la vittoria di Mikaela Shiffrin. La statunitense leader della classifica generale partirà per terza, mentre la sua rivale più pericolosa nella specialità, Petra Vlhova, aprirà le danze ...

Sci alpino – Gigante di Courchevel - Brignone insoddisfatta : le parole delle azzurre : Le parole delle azzurre dello sci alpino dopo il Gigante di Coppa del Mondo a Courchevel Federica Brignone non è certamente soddisfatta del quarto posto nel Gigante di Courchevel dopo il secondo posto di Soelden e il successo di Killington. I 55 punti conquistati le permettono però di conservare la leadership nella graduatoria di specialità con 230 punti contro i 210 di Shiffrin e i 205 di Worley. “Mi spiace perchè non sono riuscita ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin per la vittoria n.50 - azzurre per la top10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom di Courchevel, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà come sempre un “Tutte contro Mikaela Shiffrin”. L’americana va a caccia della doppietta sulle nevi francesi, dopo aver vinto ieri in gigante. Per la nativa di Vail ci sarebbe poi da raggiungere l’ambito traguardo dei 50 successi in carriera. Shiffrin nettamente favorita ...

Sci alpino oggi - Slalom femminile Courchevel 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. I pettorali di partenza : Si chiude la due-giorni femminile di Courchevel, in Francia, della Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Dopo il gigante di ieri, infatti, le atlete saranno di scena anche oggi, per lo speciale, che darà l’arrivederci alle gare a dopo Natale. Sulla pista francese, ovviamente, la grande favorita sarà Mikaela Shiffrin, dominatrice della specialità ormai da anni, e della classifica generale da ormai tre. La statunitense affila le armi per ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Domina Mikaela Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ritorna in Italia e lo fa con uno dei classici appuntamenti dell’intero Circo Bianco. Domani è in Programma, infatti, lo Slalom di Madonna di Campiglio. Una gara bellissima ed emozionante non solo per la difficoltà del tracciato (si corre lungo il Canalone Miramonti della 3Tre), ma anche per la cornice offerta dal pubblico e dalla spettacolarità di correre la sera. Sarà una Night Race, con la ...

Sci alpino - Slalom femminile Courchevel 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Mikaela Shiffrin va a caccia della vittoria numero 50. Dopo il successo in gigante l’americana cerca la doppietta domani in Slalom a Courchevel. La leader della classifica generale partirà con il numero 3 dopo quelle che sono indicate come le sue principali avversarie: Petra Vlhova e Wendy Holdener, anche se questa deve ancora uscire dalla crisi in cui è piombata in questo inizio di stagione. Di seguito il Programma completo dello Slalom ...