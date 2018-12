Scempio delle Istituzioni e disfatta politica | ma Salvini si vendica sui migranti

huffingtonpost

(Di sabato 22 dicembre 2018) È arrivato, finalmente, il maxiemendamento che sostituisce integralmente la manovra.Sono 270 pagine di commi con cui si decide la cosa più importante cui è demandata la: dove mettere le risorse, quanto spendere per cosa, cosa finanziare e cosa no.Per la prima volta si voterà a scatola chiusa: né i senatori di maggioranza né quelli di opposizione sanno con certezza cosa ci sia scritto in quelle pagine, perché non ci sarà dato il tempo di studiarle. UnoQuello che è certo è che sia Di Maio chehanno perso: hanno perso credibilità nei confronti dei loro interlocutori, non rispetteranno nessunaloro promesse, non toglieranno le accise anzi le aumenteranno, non faranno (per fortuna!) nessuna flat-tax, non ci saranno i 780 euro del reddito di cittadinanza per ...