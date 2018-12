Scatta il temuto “shutdown negli USA | blocco parziale delle attività federali

meteoweb.eu

(Di sabato 22 dicembre 2018)un nuovo “shutdown”Stati Uniti: è il 3° nel 2018 ed è la prima volta da 40 anni che l’amministrazione statunitense chiude i battenti 3 volte in 12 mesi. I lavori di Camera e Senato sono stati aggiornati senza che sia stata trovata un’intesa sul bilancio del governo entro il termine fissato per le 24 di venerdì (ora di Washington), facendore un. Il nodo cruciale riguarda i 5 miliardi di dollari chiesti dal presidente Trump per la costruzione del muro al confine con il Messico.Allo scoccare della mezzanotte sono venuti meno i finanziamenti per un quartoagenzie, tra cui quelle che gestiscono la sicurezza interna, le forze dell’ordine, i trasporti e i parchi nazionali (che resteranno aperti durante le festività senza personale). Altri dipartimenti, come il Pentagono, continueranno a ...