Sassuolo-Torino 1-1 | Video Gol Highlights | | La Var annulla il gol a Falque | Brignola

Serie A - Brignola ferma la ripartenza del Torino : col Sassuolo è 1-1 : LA CRONACA DEL MATCH

Sassuolo-Torino 1-1 : Belotti illude - Brignola pareggia al 92'. Gol annullato a Iago al 94' : Partita bloccata per 90', poi il finimondo. Brignola al 92' pareggia il vantaggio di Belotti, al 94' Iago Falque fa impazzire il Toro ma il Var annulla il gol per un fuorigioco precedente alla rete. ...

Sassuolo-Torino 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Lirola 5.5, Marlon 6, Ferrari 6, Rogerio 5.5; Locatelli 6 (77′ Babacar 5.5), Sensi 6 (87′ Magnanelli sv), Bourabia 6; Berardi 6, Matri 5, Di Francesco 5 (70′ Brignola 6.5). All. De Zerbi 5.5 Torino (3-5-2): Ichazo 6.5; Izzo 6, Nkoulou 6, Djidji 5.5; Ola Aina 5.5, Baselli 6 (88′ Lukic sv), Rincon 5, Meitè 6, Ansaldi 6 (60′ De Silvestri 6); Zaza 6.5 (80′ Iago Falque 6), ...

Sassuolo - Di Francesco : 'Dovremo fare una gran gara per vincere col Torino' : Federico Di Francesco , esterno d'attacco del Sassuolo , ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Torino: 'Sarà una partita molto importante, contro una squadra forte. Sarà un grande match, ma dovremo fare una gran gara'.

Sassuolo-Torino - le formazioni ufficiali : Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali – Si gioca la 17^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante valido per il massimo torneo italiano, in campo Sassuolo e Torino in un match che preannuncia spettacolo, due squadre alla ricerca di punti per l’Europa e che stanno attraversando un momento importante. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Sassuolo-Torino, le formazioni ...

