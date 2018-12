Sant’Anna di Stazzema | Benigni testimonial dell’Ostello della Pace | sale lettura e stanze

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 dicembre 2018) “Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla, come in una favola c’è dolore e come in una favola è piena di meraviglie e felicità”. Deve aver pensato all’incipit de La vita è bella, il suo film sulla Shoah vincitore di tre premi Oscar, Roberto, quando, in un giorno di sole, la scorsa estate, nella hall di un hotel di Forte dei Marmi, si è seduto davanti a un piattino con i biscottini da tè e ha ascoltato la proposta di Enrico Pieri, 84 anni, uno dei superstiti didi: nella casa dove le SS massacrarono la sua famiglia nel 1944, Enrico intende fare un Ostello. Ma bisogna raccogliere tanti soldi, due milioni e mezzo di euro, secondo il sindaco di, Maurizio Verona. Per questo vorrebbero cheli aiutasse. L’attore toscano non si è tirato indietro. “Mi ha telefonato nei giorni scorsi e ha ribadito la sua ...