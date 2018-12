Sanremo Giovani | il trionfo di Mahmood | da X Factor con la Ventura ai big del Festival

Ascolti tv - niente da fare per Sanremo Giovani : Gerry Scotti affonda la coppia Baudo/Rovazzi : Chi vuol essere milionario? su Canale 5 è il programma più visto della serata, davanti all'ultima puntata di Sanremo Giovani

Ascolti Tv venerdì 21 dicembre 2018 - Sanremo Giovani non buca il video e Scotti se la ride : Ascolti tv di venerdì 21 dicembre 2018 . I Giovani di Sanremo non fanno decollare gli Ascolti di Rai1, forse anche per questo Claudio Baglioni li ha voluti lontano dal suo Sanremo Champions. ...