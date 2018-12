Sanremo Giovani | chi è Mahmood | il vincitore che sarà fra i Big

Sanremo Giovani - la ‘battuta’ di Fabio Rovazzi fa calare il gelo in studio : Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, il ‘veterano’ e il ‘novellino’, giovedì 20 e venerdì 21 dicembre hanno condotto le due puntate di Sanremo Giovani. È piaciuta al pubblico questa “strana coppia”? A giudicare dai dati Auditel non moltissimo: la sfida degli ascolti del venerdì sera è stata vinta dalla concorrenza. Il secondo e ultimo appuntamento dello show in diretta su Raiuno ha infatti conquistato 2.046.000 spettatori pari all’11.49% di share, ...