Sanremo 2019 | i conduttori | poker Bisio | Raffaele | Morandi | Incontrada?

Sanremo 2019 - i conduttori : poker Bisio - Raffaele - Morandi - Raffaele? : Il Dirottatore Artistico Claudio Baglioni non svela i conduttori di Sanremo 2019 nella conferenza stampa di chiusura di Sanremo Giovani, ma non smentisce i contatti avuti con i nomi circolati in queste settimane. Claudio Bisio, Vanessa Incontrada, Gianni Morandi e Virginia Raffaele sono stati tutti 'contattati', 'attenzionati' dalla Direzione Artistica per la conduzione di Sanremo 2019. "Con alcuni ci sono stati contatti del tipo 'Cosa ...

Sanremo 2019 - i conduttori : Bisio - Raffaele - Morandi - Raffaele? : Il Dirottatore Artistico Claudio Baglioni non svela i conduttori di Sanremo 2019 nella conferenza stampa di chiusura di Sanremo Giovani, ma non smentisce i contatti avuti con i nomi circolati in queste settimane. Claudio Bisio, Vanessa Incontrada, Gianni Morandi e Virginia Raffaele sono stati tutti 'contattati', 'attenzionati' dalla Direzione Artistica per la conduzione di Sanremo 2019. "Con alcuni ci sono stati contatti del tipo 'Cosa ...

Sanremo 2019 - i conduttori : Bisio - Incontrada - Morandi - Raffaele? : Il Dirottatore Artistico Claudio Baglioni non svela i conduttori di Sanremo 2019 nella conferenza stampa di chiusura di Sanremo Giovani, ma non smentisce i contatti avuti con i nomi circolati in queste settimane. Claudio Bisio, Vanessa Incontrada, Gianni Morandi e Virginia Raffaele sono stati tutti 'contattati', 'attenzionati' dalla Direzione Artistica per la conduzione di Sanremo 2019. "Con alcuni ci sono stati contatti del tipo 'Cosa ...

Sanremo 2019 - Daniele Silvestri : gossip e curiosità sul cantautore in gara al Festival : Daniele Silvestri prenderà parte alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale che si terrà dal 5 al 9 febbraio 2019 al Teatro Ariston di Sanremo e che andrà in onda in prima serata su Rai 1.Quest'anno, precisamente lo scorso 18 agosto, il cantautore ha superato il giro di boa dei cinquant'anni, essendo nato nel 1968 a Roma.prosegui la letturaSanremo 2019, Daniele Silvestri: gossip e curiosità sul cantautore in gara ...

Sanremo 2019 : tutti i Big in gara : Festival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo ...

Sanremo 2019 - da Achille Lauro a Patty Pravo e gli Ex Otago : ecco tutti i 24 big in gara. C’è anche l’attore sospettato di essere il rapper Liberato : Il cast del Festival di Sanremo 2019 si preannuncia come uno dei più variegati ed eterogenei di sempre. Si va dal pop più classico alla trap, passando per il rock e l’indie. Grandi nomi della musica italiana ma anche realtà meno conosciute al pubblico di massa. Ai tanti nomi dei “big” in gara si aggiungono poi i due vincitori di Sanremo Giovani: Mahmood, che si è accaparrato anche il premio della critica con il suo brano ...

Sanremo 2019 - Federica Carta e Shade : gossip e curiosità sul duo in gara al Festival : Federica Carta e Shade parteciperanno in coppia alla prossima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale che si terrà dal 5 al 9 febbraio 2019 al Teatro Ariston di Sanremo e che andrà in onda su Rai 1.Per quanto riguarda i gossip e la vita privata di Federica Carta e di Shade, iniziamo, ricordando che la giovane cantautrice lanciata da Amici è nata 19 anni fa a Roma mentre il rapper proveniente da Torino è nato nel 1987 e, ...

Festival di Sanremo 2019 - completata la lista dei big in gara : i nomi degli ultimi 11 cantanti in gara : Il Festival di Sanremo 2019 con alla guida Claudio Baglioni ufficializza gli ultimi nomi dei big in gara: anche Patti Pravo ed i Negrita tra i cantanti in concorso La 69ª edizione del Festival di Sanremo, dopo aver proclamato il primo ed il secondo vincitore del circuito giovani (VEDI QUI e QUI) ed aver ufficializzato i primi 11 nomi dei big in gara (LEGGI QUI), rende noti anche gli ultimi nomi dei cantanti che vi concorreranno. Sul palco ...

Sanremo 2019 - dopo Einar anche Mahmood trionfa tra i giovani e si aggiunge alla lista dei big : Mahmood esordirà sul palco del Festival di Sanremo 2019 insieme agli altri big in concorso: il rapper supera il circuito giovani ed approda alla 69ª edizione della kermesse canora Mahmood, artista emergente dallo stile rap ed indie, si aggiunge alla lista dei big che a febbraio sbarcheranno sul palco del Festival di Sanremo 2019. Il rapper si è aggiudicato la vittoria della seconda serata di Sanremo giovani meritandosi, dopo Einar (VEDI ...

Sanremo 2019 - ecco i "big" : da Loredana Bertè - passando per Nek - fino a Patty Pravo : I nomi dei cantanti che parteciperanno al prossimo festival di Sanremo sono stati resi noti ieri sera. Gli ultimi 11 "big" sono stati annunciati durante la seconda serata di Sanremo Giovani, andata in onda proprio ieri sera.Sono Federica Carta e Shade con 'Senza farlo apposta', Patty Pravo e Briga con 'Un po' come la vita', Negrita con 'I ragazzi stanno bene', Daniele Silvestri con 'Argento vivo', Ex Otago con "Solo una canzone", Achille Lauro ...

Tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2019 : Gente in giro da un sacco come Loredana Bertè e Paola Turci ma anche Ghemon, Motta, Ex-Otago e Achille Lauro, fra gli altri

Sanremo 2019 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la...

Sanremo 2019 - tutti i cantanti in gara : i Big e i Giovani : Grandi ritorni e novità tra i cantanti in gara al Festival, insieme alle due nuove proposte uscite da Sanremo Giovani: ecco...

Sanremo 2019 - Patty Pravo e Briga : gossip - curiosità sul duo in gara al Festival : Patty Pravo e Briga sono tra i 24 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 in onda dal 5 al 9 febbraio 2019. Presentano Un po' come la vita. L'annuncio ufficiale è stato dato da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi durante la prima puntata di 'Sanremo Giovani', in prima serata su Rai1.Patty Pravo, all'anagrafe Nicoletta Strambelli, è la mitica ragazza del Piper, il leggendario locale romano nel quale si è fatta notare come cantante. Dieci ...