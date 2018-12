Sanità | i nostri politici si sono dimenticati di analizzare i problemi Gridare al

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 dicembre 2018) Lunedì scorso ho partecipato all’assemblea della facoltà di Farmacia e Medicina e ho ascoltato una relazione tenuta dal dottor Giorgio Casati, direttore generale della Asl di Latina. L’Università Sapienza tiene corsi di Laurea presso il Polo Pontino, in tutta la provincia di Latina, e io stesso ho un insegnamento a Gaeta. Nella sua relazione il dottor Casati ha presentato con grande competenza e pacatezza un quadro piuttosto drammatico. La provincia di Latina ospita circa 500mila cittadini. In linea con la statistica nazionale, il 30% dei cittadini della provincia ha una età superiore ai 65 anni e le proiezioni indicano che nei prossimi 15 anni questa percentuale salirà ulteriormente. Il 40% è portatore di una o più patologie croniche che richiedono terapie quotidiane, talvolta economiche, più spesso costose. La provincia si estende in lunghezza per oltre 100 km e il ...