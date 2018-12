Salvini sui social parla di tutto tranne che della manovra

Scempio delle Istituzioni e disfatta politica - ma Salvini si vendica sui migranti : È arrivato, finalmente, il maxiemendamento che sostituisce integralmente la manovra.Sono 270 pagine di commi con cui si decide la cosa più importante cui è demandata la politica: dove mettere le risorse, quanto spendere per cosa, cosa finanziare e cosa no.Per la prima volta si voterà a scatola chiusa: né i senatori di maggioranza né quelli di opposizione sanno con certezza cosa ci sia scritto in quelle ...

Conte - Di Maio e Salvini sono davvero in crisi sui social network? : (foto: Simona Granati – Corbis/Getty Images) Il governo che si è insediato a giugno ha tre leader dichiarati: Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Gli ultimi due, in particolare, hanno utilizzato i social network come la loro principale piattaforma di propaganda. Tuttavia gli ultimi mesi di scontro con l’Unione europea hanno avuto ripercussioni anche sui social: c’è chi ha scritto che Salvini sarebbe in crisi sui social. ...

Quanto pesa la retromarcia sulla Manovra sui consensi di Salvini e Di Maio? : “Il passo indietro del governo sulla Manovra passa in secondo piano rispetto all'investimento politico del 4 marzo”. Le parole del presidente di Swg, Maurizio Pessato, sintetizzano il pensiero comune dei sondaggisti: l'accordo con Bruxelles non danneggia la reputazione del governo, anzi. “Il sostegn

Renzi "flop" in tv - bordata contro Salvini : "L'arte non rende sui social come un selfie ai funerali" : L'ex premier risponde alla stoccata del Ministro dell'Interno sugli ascolti del suo "Firenze secondo me", in onda su Canale...

Manovra - braccio di ferro Di Maio-Salvini sui nuovi tagli da 5 miliardi : Mentre Conte guarda - in direzione politica diversa rispetto a M5S e Lega - alla Germania, alla Francia, alla Spagna come tasselli chiave per piegare le resistenze della 'Lega Anseatica' pro-rigore. ...

Luigi Di Maio - terrore puro : 'Se lo fa - Matteo Salvini si suicida'. M5s in ginocchio dalla Lega : 'Se lo fa, Matteo Salvini si suicida'. Quella di Luigi Di Maio è a metà strada tra una minaccia e uno scongiuro. Il leader del M5s concede una lunga intervista al Fatto quotidiano , quasi un house ...

X Factor 2018 - polemiche sui social per i like di Anastasio a Salvini - Trump e CasaPound. Il suo manager : “Deplorevole che lo accusino di fascismo” : E fu così che il rapper Anastasio (stra)vinse l’undicesima edizione di X Factor. Ma mentre il palco del Forum di Assago ospitava le sue esibizioni e la sua proclamazione annunciata, sui social montava una polemica sulle presunte preferenze politiche del ragazzo che fa Anastasio di cognome. Proprio nella giornata di giovedì il portale Noisey pubblicava un articolo dal titolo “A quanto pare ad Anastasio piacciono Salvini, CasaPound e Trump”, ...

Di Maio avverte Salvini : "Se torna con Berlusconi si suicida" : "tornare con Berlusconi? Per la Lega sarebbe un suicidio politico". Parola di Luigi Di Maio. In un'intervista di oggi al Fatto Quotidiano, il capo politico del Movimento 5 Stelle manda un avvertimento sinistro all'alleato di governo. Lanciando al tempo stesso delle accuse infamanti al Cavaliere. "Berlusconi, se ho capito bene, promette di comprare parlamentari per andare al governo con la Lega e altri transfughi. Se Salvini vuole suicidarsi ...

Governo - Di Maio : 'Se Salvini ci molla per Forza Italia si suicida' : Manovra da 30-33 miliardi - "Questa è una Manovra da circa 30-33 miliardi che mette risorse fresche nell'economia", ha detto il ministro del Lavoro. "Spenderemo un po' di meno ma solo perché ci sono ...

Di Maio : "La sinistra è mortaSalvini con Silvio? Un suicidio" : "Ma quale sinistra vedete? La sinistra non esiste più". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio. E su Salvini: "Berlusconi, se ho capito bene, promette di comprare parlamentari per andare al governo con la Lega e altri transfughi. Se Salvini vuole suicidarsi politicamente, accetterà. Ma non penso proprio. Berlusconi fa tutto questo per placare i suoi, che vogliono passare in massa alla Lega". Segui su ...

Di Maio : se Salvini ci molla si suicida : 6.36 Il governo non cadrà e se "Salvini ci molla per B. si suicida". Parola del ministro e vicepremier, Di Maio, intervistato dal Fatto Quotidiano. Secondo Di Maio, "la sinistra non esiste più e il Pd è "il partito delle lobby, senza identità".Quanto al Centrodestra, "Forza Italia e Fratelli d'Italia sono assolutamente sovrastimati (...) sono già stati assorbiti dalla Lega". Quanto alla manovra, "c'è una trattativa in corso",dice. "Vogliamo ...

Salvini tiene in scacco la Merkel : non firma il patto sui migranti : Angela Merkel a Marrakech c'era. Matteo Salvini no. Lei promuoveva i migrati come "portatori di prosperità", lui non intende firmare il patto onu sulle migrazioni. Ma il Global Compact non è l'unica cosa che divide la cancelliera e il ministro dell'Interno. In mezzo c'è anche una partita che li vede schierati su due fronti diversi. Sempre di migranti si parla, ma questa volta sono i ricollocamenti a creare tensioni tra i due Paesi.Il negoziato ...

X Factor 2018 - la finale/ Vincitore e diretta : Anastasio già in tendenza sui social... per Salvini! : X Factor 2018 la finale, diretta e Vincitore: a sfidarsi sono Anastasio, Bowland, Luna e Naomi. Marco Mengoni, Thegiornalisti, Ghali e Muse ospiti.

Salvini-Di Maio - scontro sui «numerini». Conte costretto a rientrare da Bruxelles : Su «Quota 100» la Lega è disponibile a tagliare ancora qualcosa. Sul reddito di cittadinanza Di Maio non intende cedere oltre