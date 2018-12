Salvini : certamente mi candido alle Europee e voglio un portafoglio pesante in Commissione : "certamente mi candido alle Europee". Lo afferma Matteo Salvini, durante una pausa dei lavori parlamentari al Senato sulla manovra, spiegando che un accordo con il Ppe "non è ancora chiuso" ma, ha aggiunto "lavoriamo, si vedrà a marzo come sarà condotta la partita sulle Europee. "Puntiamo ad avere un commissario con portafoglio pesante", ha anche detto il segretario della ...