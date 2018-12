Sala slot machine rapinata a Bari Sardo | perquisito un sospettato | è di Jerzu

Rapina alla Sala slot sulla Lomazzo-Bizzarone : Rapina ieri sera alla Reale sala slot situata lungo la strada provinciale Lomazzo-Bizzarone . Rapina : in azione una banda armata, una persona ferita Erano armati e si parla anche di una motosega in ...

Roma : violazione fasce orarie - 5 giorni revoca licenza per Sala slot : Roma – Sospensione per cinque giorni della licenza, con conseguente chiusura dell’area riservata al gioco, per una sala slot di via Tiburtina. Lo ha stabilito in un decreto il Questore di Roma Guido Marino. Il provvedimento, notificato dagli agenti del Commissariato S. Ippolito, e’ conseguente ad una serie di controlli, effettuati nei mesi di luglio ed agosto, dai quali e’ emersa una ripetuta violazione delle fasce ...