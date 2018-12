Sabato 22 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Sabato 22 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 22 dicembre 2018: Il tetto della casa di Isaac è crollato con grande spavento di tutti, ma senza feriti. Don Berengario decide di offrire ospitalità nella casa parrocchiale a Isaac e Antolina, mentre Matias si rende disponibile per riparare i danni del crollo. In seguito, Isaac ha incubi notturni che lo tormentano e intanto vediamo Elsa, prigioniera in un luogo sconosciuto, intenta a lottare per ...

Miracle Tunes - da Sabato 22 dicembre alle 9 : 15 su Italia 1 : sabato 22 dicembre alle 9:15 su Italia 1 debutta Miracle Tunes, versione Italiana dell'omonima serie nata in Giappone che ha già diversi fan in tutto il mondo

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 22 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 22 dicembre 2018: Nell’ultima puntata del 2018, la ricerca del colpevole e del tentato omicidio di Bill (Don Diamont) si fa sempre più spasmodica… Una nuova informazione fa sì che il detective Sanchez (Jeremy Ray Valdez) possa restringere il campo dei sospetti: Bill Spencer dichiara che è Ridge (Thorsten Kaye) ad aver tentato di ucciderlo. Lo stilista viene così arrestato! Steffy (Jacqueline ...

Sabato Shopping : i consigli per il 22 dicembre : GapMary Katrantzou x Moose Knuckles Jeremyville x BossMango ManLa Tenda MilanoTiffany&Co& Other StoriesSARAGIUNTIFarewellClorophillaSiamo arrivati alla tanto attesa settimana di Natale e i ritardatari hanno gli ultimi giorni per completare l’acquisto dei regali da mettere sotto l’albero. Proprio in questo weekend si concentrerà il rush finale tra centri commerciali, negozi ed e-shop, e quindi abbiamo pensato di creare una ...

Mazara. Sabato 22 Dicembre la ´Spincia Solidale´ in Piazza Mokarta : LA "SPINCIA SOLIDALE" Sabato 22 Dicembre dalle 17,30 in Piazza Mokarta Le Associazioni: "I Vicoli del Mediterraneo" e "Teniamoci per mano onlus", con il patrocinio della Città di Mazara del Vallo, ...

Oroscopo del giorno 22 dicembre : un Sabato d'amore al Capricorno - scarno per l'Acquario : L'Oroscopo del giorno 22 dicembre porta in dote la nuova classifica stelline con le previsioni astrali impostate sul prossimo inizio weekend. Allora, ansiosi di sapere come saranno gli astri in merito al vostro segno? Ad appena due giornate dall'evento clou dell'anno, il Natale, vediamo di dare una sbirciata a come potrebbero presentarsi i comparti relativi all'amore e al lavoro mettendoli in relazione a Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Sci - Sabato 22 dicembre aprono Cogne e Crévacol Aosta -Da Sabato 22 dicembre saranno aperte le piste di discesa - di fondo - 2 - 5 km a Cogne e ... : A partire da sabato 22 dicembre apre la stazione di sci di Cogne, il Parco Giochi e un anello di fondo di 2,5 km nei prati di S. Orso. Sempre sabato anche Crévacol inaugura la stagione invernale con l'...

Protezione Civile : Sabato 22 dicembre udienza in Vaticano con Papa Francesco : sabato 22 dicembre Sua Santità Papa Francesco incontrerà in Vaticano, presso l’Aula Paolo VI, i rappresentanti del Servizio Nazionale di Protezione Civile. L’incontro con il Santo Padre era stato programmato nel settembre 2016 ma venne annullato a seguito dei drammatici eventi sismici che colpirono il Centro Italia. All’udienza saranno presenti le diverse articolazioni del Servizio Nazionale di Protezione Civile, rappresentate dalle Strutture ...

Serie A - Juventus-Roma : Sabato 22 dicembre in diretta tv su Dazn : Nel weekend si giocherà la 17ª giornata del campionato di Serie A. Il calendario proporrà un interessante big match per la serata di sabato 22 dicembre. A sfidarsi saranno Juventus e Roma. La partita verrà giocata alle ore 20.30 all’Allianz Stadium di Torino. I tifosi potranno vederla in diretta tv e streaming esclusivamente su Dazn. I bianconeri sono reduci dalla vittoria nel derby per 0-1. A segno Cristiano Ronaldo su rigore. I giallorossi, ...

Ascolti Tv Sabato 15 dicembre 2018. Chi di Rocky ferisce... Anche Renzi perde contro Stallone : Ascolti di sabato 15 dicembre 2018. Su Rai1 Telethon - Festa di Natale con Antonella Clerici è stato visto da una media di 3,2 milioni di spettatori pari al 16,2% di share. Su Canale 5 il film Il ...

Analisi Auditel della serata di Sabato 15 dicembre 2018 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando toccando la soglia del 24% di share, con la linea del Tg5 che scorre piuttosto piatta sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 scorre esattamente sulla linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia del 7% di share e con la linea di Rete 3 che si porta poi fin verso il 9% di share con il varietà Le parole della ...

Ascolti TV | Sabato 15 dicembre 2018. Festa di Natale 16.2% - Renzi 1.8% battuto anche da La Fabbrica dei Biscotti su Tv8 (2.2%) e da Rocky IV su Rai Movie (2.5%) : Antonella Clerici Su Rai1 Telethon – Festa di Natale con Antonella Clerici ha conquistato 3.159.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 Il peggior Natale della mia vita ha raccolto davanti al video 2.873.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.328.000 spettatori pari al 6.1% di share mentre Bull ha raccolto 1.240.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Warrior’s Gate ha ...

