Rugby – La Nazionale Italiana al fianco di Telethon a sostegno della ricerca

Rugby – La Nazionale femminile in raduno a Parma in vista del Sei Nazioni : Italdonne a Parma dal 23 al 6 gennaio per delineare la rosa azzurra per il Sei Nazioni Si terrà a Parma dal 3 al 6 gennaio il raduno della Nazionale femminile in vista dell’imminente avvio del Torneo delle Sei Nazioni 2019. Sono trenta le Azzurre convocate dal CT Andrea Di Giandomenico cui si uniranno quattro giocatrici invitate a partecipare allo stage. Il raduno di inizio anno delineerà la rosa azzurra per il Torneo in cui l’Italdonne ...

Rugby : Warren Gatland il nuovo allenatore della Nazionale inglese? : Il 2019 sarà un anno davvero importante per quanto riguarda il Rugby interNazionale. Termina un nuovo quadriennio, con la Coppa del Mondo che emetterà i suoi verdetti a fine stagione. Com’è ovvio che sia tanti contratti dei vari commissari tecnici scadranno al termine dell’annata. Tra questi quelli di Eddie Jones, ct dell’Inghilterra, e Warren Gatland, allenatore del Galles. Proprio dopo aver lasciato la panchina dei Dragoni ...

Rugby - Test Match 2018 : un novembre di alti e bassi per la Nazionale italiana : È iniziato, a Chicago, con la sfida ai detentori del Sei Nazioni e numero due del ranking dell’Irlanda, si è concluso, in quel di Roma, con lo scontro con i campioni del mondo in carica degli All Blacks. Un novembre durissimo per la Nazionale italiana di Rugby, che ha avuto quattro impegni nei Test Match (tre nel Bel Paese ed uno in trasferta negli USA). Si può trarre un bilancio moderatamente sufficiente da queste sfide, andando anche a ...

Rugby – L’Italia femminile chiude il novembre internazionale da imbattuta : netto successo sul Sudafrica : L’Italdonne di Rugby continua il suo tend positivo: le azzurre trionfano per 35-10 sul Sudafrica a prato nel primo test-match della storia fra le due Nazionali L’Italdonne di Andrea Di Giandomenico chiude imbattuta il proprio novembre internazionale, superando per 35-10 al “Chersoni” di Prato il Sudafrica nel primo test-match nella storia delle due Nazionali. Furlan e compagne, dopo il successo per 38-0 sulla Scozia di tre settimane ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : spettacolare vittoria della Nazionale femminile - battuto il Sudafrica 35-10 : Ancora una volta Italia-Sudafrica a novembre, nei Test Match di Rugby, favorisce il Bel Paese. La situazione, rispetto a quella di due anni fa a Firenze però è molto diversa: questa volta sono le donne ad imporsi sulle rivali Sudafricane, battendole nello scontro diretto per 35-10 allo stadio Chersoni di Prato. Seconda vittoria in questo autunno davvero splendido per le azzurre. Partono forti le ospiti, che vanno in meta (l’unica della ...

Lirfl (Rugby a 13) - Crosio e il debutto ufficiale di Sportika con la Nazionale : «Sarà un’emozione» : Roma – La Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) è pronta a mettere in scena il “gran finale” del suo 2018. Ormai ci siamo: domenica alle ore 15 allo stadio comunale di Spoleto si giocherà il test match tra la Nazionale italiana e BARA (British Asian Rugby Association). Un evento messo in piedi con la collaborazione dell’Asd Spoleto Rugby e il patrocinio del Comune umbro. Al di là dei contenuti tecnici estremamente interessanti che ...

Cardiff - attacco omofobo all'ex capitano della nazionale gallese di Rugby Gareth Thomas : L'ex capitano della nazionale di rugby del Galles, Gareth Thomas , è rimasto vittima di un attacco omofobo a Cardiff. Thomas, che ha giocato 100 partite con il Galles e ha capitanato i Lions in due ...

Rugby – Cattolica Test Match 2018 : la Nazionale incontra club e tifosi a Padova e Roma : L’Italia pronta a disputare il Cattolica Test Match 2018 Giornata libera da impegni sportivi per la Nazionale Italiana Rugby che approfitterà dell’assenza di allenamenti sul campo e in palestra per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista del secondo Cattolica Test Match in calendario allo Stadio “Euganeo” di Padova sabato 17 novembre alle 15, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, a ...

Nazionale Italiana Rugby - De Carli : “contro l’Australia dobbiamo sfruttare i loro errori” : Nazionale Italiana Rugby pronta d affrontare l’Australia sabato 17 novembre alle 15 allo stadio “Euganeo” Primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Rugby a Padova. L’Italia, arrivata nella serata di ieri nel capoluogo veneto, ha svolto una seduta di allenamento in palestra nella mattina odierna per poi spostarsi presso gli “Impianti Memo Geremia” nel pomeriggio. Sabato 17 novembre è in calendario il secondo Cattolica Test ...

Rugby - i tre test match della Nazionale francese in diretta su Eurosport : Eurosport trasmetterà i tre test match della Nazionale francese di Rugby contro Sud Africa, Argentina e Fiji L'articolo Rugby, i tre test match della Nazionale francese in diretta su Eurosport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rugby - debutto stagionale per la Nazionale italiana femminile : Test Match con la Scozia domani a Calvisano : Nessun cambio nel XV annunciato dal ct Di Giandomenico per la “prima” di stagione che segna anche il debutto di Manuela Furlan con i gradi di capitani di Italdonne debutto stagionale, domani alle 13.45 a Calvisano, per la Nazionale italiana femminile di Andrea Di Giandomenico che sul prato del “PataStadium” di Calvisano ospita la Scozia nel primo dei due Test-Match autunnali che vedranno protagoniste le Azzurre. Dopo la sfida alle ...

Rugby - Campagnaro parla da capitano : “orgoglioso di questa Nazionale” : Michele Campagnaro pronto alla sfida della Nazionale Italiana Rugby contro l’Irlanda, le parole del capitano azzurro Atmosfera delle grandi occasioni al “Soldier Field” di Chicago dove la Nazionale Italiana Rugby nella mattinata odierna americana ha tastato per la prima volta da vicino il prato dell’iconico stadio dei Chicago Bears di Football Americano durante il Captain’s Run con la pioggia che ha accompagnato l’Italia per tutta la ...

NBA – La Nazionale Italiana di Rugby ospite sul parquet dei Chicago Bulls! [GALLERY] : La Nazionale Italiana Rugby è stata ospite dei Chicago Bulls nella notte di Halloween: gli azzurri hanno calcato il parquet dello United Center per poi assistere alla sfida contro i Nuggets Notte di Halloween da ricordare per la Nazionale Italiana Rugby, ospite (insieme alla Nazionale Irlandese) dei Chicago Bulls in vista della sfida contro i Nuggets. La Nazionale, in raduno a Chicago in preparazione del test-match di sabato contro ...

Rugby - iniziato il raduno della Nazionale femminile : domenica il Test Match contro la Scozia : Presso il Pata Stadium di Calvisano andrà in scena l’amichevole tra la Nazionale italiana femminile e la Scozia È iniziato nel primo pomeriggio di oggi il raduno della Nazionale femminile in vista del Test Match di domenica prossima, 4 novembre, contro la Scozia al Pata Stadium di Calvisano (Brescia, calcio d’inizio ore 13.45). Il primo atto di questo avvio di stagione azzurro è stata la conferenza stampa di presentazione del Match ...