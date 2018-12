Roma | dopo Sanogo anche il talento messicano Lainez si allontana dalla Capitale RUMORS

Roma - Boniek : 'I nomi per il dopo Di Francesco mi fanno ridere' : Queste le sue dichiarazioni in esclusiva a RMC Sport: Cosa dovrà fare la Roma per fornire una buona prestazione con la Juventus? 'Già in sé è una partita molto importante. Se la Roma giocherà bene ...

Juventus Roma - i precedenti : un anno dopo tutto è cambiato : Le due squadre si ritrovano, adesso, a praticamente un anno di distanza da quella sfida, ma il mondo sembra completamente cambiato. La Juve continua a dominare, come e anche più di prima: avere ...

Roma : continuano ricerche gemelle disperse dopo suicidio Pina Orlando : Roma – continuano senza sosta le ricerche di Sara e Benedetta, le gemelline di 4 mesi scomparse insieme alla madre, Pina Orlando, la 38enne suicida ieri all’alba a Roma dopo un salto da Ponte Testaccio. Anche questa mattina la Polizia fluviale e i vigili del fuoco stanno setacciando le acque del Tevere e le zone limitrofe agli argini, in particolare sul lato destro del fiume. Con il passare delle ore il raggio delle ricerche si ...

Roma - lancia compagna incinta dalle scale per farla abortire/ Arrestato 25enne : era fuggito dopo aggressione : Roma, lancia compagna incinta dalle scale per farla abortire: Arrestato 25enne, era fuggito dopo aggressione choc. Le ultime notizie

Dopo taxi e ncc - la protesta dei bus turistici blocca Roma : Terzo giorno di proteste a Roma. Dopo ncc e taxi, oggi è la volta dei bus turistici. Una flotta di pullman gran turismo - oltre quaranta - ha invaso piazza Venezia e staziona vicino agli incroci dalle ...

Dopo Ncc e taxi - tocca ai bus turistici prendere in ostaggio Roma - caos a Piazza Venezia : Ancora una protesta, ancora caos, ancora paralisi del traffico. Per Roma non c'è pace e Dopo Ncc e taxi, è la volta dei bus turistici. Moltissimi mezzi sono fermi in Piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la chiusura al traffico di Piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell'area centrale, che il comando ...

Juventus - Ronaldo riposerà dopo Natale : con la Roma sarà in campo : Sensazione: questa Juventus può veramente chiudere il campionato a 108 punti, e Cristiano Ronaldo giocare tutte le partite, ma prima o poi prendere fiato sarà fisiologico. La Juve lo ha fatto contro ...

Dopo Ncc ora fronte taxi : stop servizio - caos a Roma : E adesso si apre il fronte taxi. Con un'altra giornata nera per i trasporti pubblici della capitale dove le auto bianche si sono ammutinate a Termini e a Fiumicino causando disagi in tutta Roma. E non ...

Dopo Ncc si apre il fronte taxi. L'ala dura in rivolta : "Il governo fa retRomarcia" : E adesso si apre il fronte taxi. Con un'altra giornata nera per i trasporti pubblici della capitale. E non solo. In molte città italiane sono scesi in piazza tassisti da una parte e Ncc dall'altra.Il secondo giorno 'caldo' sul fronte trasporto arriva quando dall'assemblea in corso all'aeroporto di Fiumicino, con circa 500 tassisti, arriva la notizia che il governo "starebbe facendo marcia indietro sull'emendamento presentatoci ieri dal ...

Piazza Affari sale dopo accordo Roma-Ue - giù lo spread. A Wall Street affonda Facebook : Pesano lo shale oil ei timori per l'economia Euro in rialzo a 1,14 dollari in attesa della Fed Prosegue la debolezza del dollaro e l'euro ne approfitta per recuperare la soglia di 1,14 sul biglietto ...

Roma - l’allarme degli esperti : “Più rischi di asma e infarto dopo l’incendio del Tmb Salario” : Più rischi di attacchi d’asma ma anche di infarti e ictus, nella capitale, per le persone più fragili, con problemi respiratori e cardiovascolari. Colpa dell’aumento dei livelli di diossina e di polveri legato all’incendio del Tmb Salario a Roma. Ad esprimere la preoccupazione dei medici per i propri pazienti è Laura Reali, pediatra di famiglia di Roma dell’Associazione culturale pediatri (Acp) e dell’Isde medici ...

Criscito dopo la sconfitta di Roma : 'Ci stanno penalizzando' : Genova - 'C'è stato un errore da parte dell'arbitro, tutti hanno visto che il rigore era chiaro. Peccato perché con la Spal sono andato fuori io dopo 10 minuti e non era espulsione, poi l'episodio di ...

Ncc - protesta a Roma contro l’obbligo di tornare in rimessa dopo la corsa. Bruciate bandiere M5s : “Saremo un migliaio di persone qui davanti al Senato. Abbiamo incontrato il viceministro Rixi che pur comprendendo le nostre preoccupazioni non ha la forza politica per chiedere al governo un ulteriore proroga della sospensione dell’efficacia del 29/1 Quater, al fine di rivisitare la legge quadro per gli Autoservizi Pubblici non di Linea con principi più moderni”. Parla così all’Adnkronos Mauro ...

Roma : riattivata circolazione metro A dopo controlli su zaino abbandonato : Roma – Al termine delle verifiche dei Carabinieri e’ stata riaperta la tratta Anagnina – Arco di Travertino della metro A. Lo zaino abbandonato sulla banchina in direzione centro aveva fatto scattare il protocollo di sicurezza e le verifiche dai quali e’ emerso che lo zaino conteneva materiale elettronico professionale. L'articolo Roma: riattivata circolazione metro A dopo controlli su zaino abbandonato proviene da ...