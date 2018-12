Roma | bimba soffocata da un ' hot dog' | genitori donano gli organi

Bimba rom colpita da uno sparo a Roma - spunta una nuova pista : dubbi sul colpo accidentale : Ha sempre detto di avere esploso quel colpo per sbaglio, mentre provava la carabina ad aria compressa che aveva appena comprato. Non immaginava che quel piombino sparato dal balcone di casa avrebbe ...

Predappio - avvocatessa fa il saluto Romano con bimba in braccio : Ordine apre procedimento disciplinare : Il saluto romano mentre ha in braccio una bambina. È stata immortalata così Francesca Risito, avvocato di Loreto, che il 28 ottobre era alla commemorazione della marcia su Roma a Predappio. Ma contro Risito l’Ordine degli avvocati di Ancona ha aperto un procedimento disciplinare a seguito della segnalazione anonima dello scatto, pubblicato sul Corriere della Sera . saluto romano a Predappio con una bimba in braccio: ammonita ...

Roma - bimba di 6 anni si sveglia ed esce in strada : papà era andato dall'amante - arrestato : Una vicenda tanto grave quanto surreale si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Roma, precisamente nel quartiere Battistini, dove una bambina di appena sei anni, in piena notte, svegliandosi e ritrovandosi sola in casa, ha deciso di uscire dall'abitazione e scendere per la strada, probabilmente a cercare i suoi genitori. Peccato che, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, il suo papà l'aveva lasciata da sola in casa per ...

Tragedia a Roma : bimba cade dal quinto piano e muore - ancora ignote la cause : Una bambina è morta a Roma in zona San Paolo dopo esser caduta dal quinto piano del palazzo in cui risiedeva con la famiglia. È successo in via Villa di Lucina. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo e i sanitari del 118: inutili i tentativi di rianimare la piccola, che è morta sul colpo appena dopo la caduta. Sono attualmente in corso i rilievi della polizia scientifica e le indagini che dovranno far luce sul motivo ...

Roma - cede la grata a scuola : bimba vola da tre metri - è grave : La grata ha ceduto e lei è precipitata nel vuoto. Dramma ieri pomeriggio in una scuola in via del Fosso di Sant'Andrea, a Morena , dove una bambina di 10 anni è caduta sull'asfalto da circa tre metri ...