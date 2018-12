Roma - bambina di 5 anni muore soffocata da un wurstel dopo tre giorni di agonia : La macchina carica di giocattoli e di pacchetti natalizi e una croccante sfoglia di rustico col wurtel nelle mani. A Matilde, cinque anni, è bastato un boccone di traverso, un colpo di tosse,...

Roma - bambina di 5 anni muore soffocata da un wurstel : Roma La macchina carica di giocattoli e di pacchetti natalizi e una croccante sfoglia di rustico col wurtel nelle mani. A Matilde, cinque anni, è bastato un boccone di traverso, un colpo di...

Roma - bambina precipita dal sesto piano e muore : i genitori stavano dormendo : Una bambina è morta dopo essere precipitata dal sesto piano di un palazzo in via della Villa di Lucina in zona Ostiense, a Roma. I genitori della piccola erano in casa ma agli inquirenti hanno detto di non essersi accorti di nulla perché stavano dormendo. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un passante che, poco prima delle 9.30 di domenica, ha lanciato l’allarme chiamando la polizia: per la bambina non c’era già più nulla da ...

Precipita dal sesto piano - muore bambina a Roma : Tragedia in zona Ostiense a Roma dove una bambina è morta dopo essere Precipitata dal sesto piano del palazzo in cui abitava. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Stando a quanto emerso, i ...

Roma - giù dal sesto piano : muore una bambina : Una bambina è morta stamattina dopo essere precipitata dalla sua abitazione al sesto piano di un palazzo di via della Villa di Lucina, in zona Ostiense a Roma. Sul posto la polizia che sta indagando ...

Roma - giù da sesto piano : muore bambina : 11.41 Una bambina è precipitata dal suo appartamento al sesto piano ed è morta. E' avvenuto in un palazzo in via della Villa di Lucina, in zona Ostiense, a Roma. Sul posto è intervenuta la Polizia, che indaga per ricostruire la dinamica del fatto. Secondo le prime informazioni, i genitori della bimba non si sarebbero accorti di nulla perché hanno detto che "stavano dormendo".

Roma - una donna di 62 anni diventa mamma partorendo una bambina : Alle 12:14 della mattinata di mercoledì 14 novembre a Roma, all'ospedale San Giovanni, una donna di 62 anni ha partorito una bambina. Nata da parto cesareo programmato con anestesia epidurale, la piccola pesa tre chili e duecento grammi e sia lei, sia la madre, al momento godono di buona salute. Si è fatta impiantare l'embrione a Tirana, in Albania La donna, che di professione è un'infermiera, è ricorsa all'embriodonazione a Tirana, in Albania. ...