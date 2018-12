Rogo in casa Aretino | 2 morti e 2 feriti

Scoppia incendio in casa : anziano muore tra le fiamme Il Rogo partito dalle luci dell'albero : di Ermanno Amedei Una persona é morta questa mattina nell'incendio di un appartamento in piazza di Corte ad Ariccia. L'incendio si é sviluppato in un appartamento al terzo piano e la vittima é un ex ...

Venezia - incendio in casa : muore donna - il Rogo causato forse dalle luci di Natale : Una donna di 46 anni, Paola Castellet, è morta stamattina, alle prime luci dell'alba, a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di Concordia Veneziana, comune alle porte del capoluogo veneto. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato causato da un malfunzionamento delle luci di Natale. La donna, in un primo momento, era uscita dall'appartamento, ma poi - per motivi ancora da accertare - sarebbe rientrata. Salve le due ...

Sanità : pediatri su Rogo Tmb Roma - “tenere bimbi in casa” : “Tenere i bambini in casa, soprattutto quelli affetti da patologie respiratorie ed evitare attività all’aria aperta“. Sono i consigli della Società italiana di pediatria (Sip) e Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri) per difendere i più piccoli dalla colonna di fumo che si è sollevata sulla zona di via Salaria, a Roma, dove nella notte è divampato un maxi incendio nell’impianto di compostaggio ...

Rogo in casa a Porto Torres - un morto : 12.36 E' di un morto e un ferito il bilancio di un incendio scoppiato alle prime luci dell'alba in una palazzina di tre piani a Poarto Torres, nel Sassarese. I vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo la richiesta di aiuto, sono riusciti a portare fuori dall'appartamento due persone, madre e figlio. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Ancora sconosciute le cause del Rogo.

Rogo in casa Usa - 6 morti di cui 4 bimbi : 7.30 Sei persone, tra cui 4 bambini, sono morte nell'Indiana a causa di un incendio sviluppatosi in una casa vicino la città di Logansport, nel Nord dello Stato americano. Le vittime sono una ragazza di 25 anni e i suoi tre figli di tre mesi, un anno e tre anni; un uomo di 42 anni e sua figlia di 10 anni. Due i sopravvissuti, portati in ospedale. Avviate le indagini per accertare le cause dell'incendio. La polizia non esclude alcuna pista.