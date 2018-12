ROBERTO BURIONI Il paradosso del dottore ipocondriaco | Ho paura della

Intervista a ROBERTO BURIONI sul tema dei vaccini : Lei dice spesso che la scienza non è democratica… In realtà è la cosa più democratica del mondo. Se ci pensiamo la conoscenza non ammette scorciatoie . Le cose o si studiano o non si sanno. ...

ROBERTO BURIONI : "Il caso Bari è l'ennesimo esempio : chi non vaccina i figli mette in pericolo gli altri" : Roberto Burioni è sicuro: "I genitori che non vaccinano i figli mettono in pericolo quest'ultimi e i bambini degli altri". Intervistato da La Nazione, l'immunologo pesarese si esprime sul caso Bari. Nel capoluogo pugliese ci sono stati 8 casi di morbillo e il focolaio sarebbe partito da una bambina figlia di genitori no-vax. In gravi condizioni un neonato di undici mesi che, spiega Burioni, rischia di diventare sordo in seguito alle ...