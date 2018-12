Risultati NBA – LeBron in tripla doppia fa volare i Lakers | bene anche Mikwaukee e Spurs

sportfair

(Di sabato 22 dicembre 2018)James in stato di grazia porta alla vittoria iglidi Belinelli e i Bucks di Antetokounmpo Nella notte italiana 10 sono stati i match giocati oltreoceano validi per la regoular season NBA. Tra questi, all’alba nel nostro Paese si è assistito all’avvincente incontro tra ied i Pelicans. Un magnificoJames, sempre più in stato di grazia, ha fatto segnare unaa suo nome alla fine del tempo regolamentare. Con ben 12 rimbalzi, 14 assist e 22 punti, The King ha portato i suoi alla vittoria sul parquet di casa. Per la squadra di New Orleans da sottolineare i 30 punti e i 20 rimbalzi di Anthony Davis.I Raptors vincono nettamente contro Cleveland. La squadra, prima in classifica nella east conference, batte i Cavaliers alla loro 25ª sconfitta stagionale. Da segnalare per la squadra di Toronto i 37 punti di Kawhi ...