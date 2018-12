ilfattoquotidiano

: Dopo il cantiere per la #demolizione del #PonteMorandi, ora avanti tutta per la #ricostruzione! Altre promesse mant… - GiovanniToti : Dopo il cantiere per la #demolizione del #PonteMorandi, ora avanti tutta per la #ricostruzione! Altre promesse mant… - TutteLeNotizie : Riparte il futuro, 12 storie di under 40 che combattono la corruzione. Ecco la pasticcera… - keogh1978 : RT @WhistleIRL: #Whistleblower europei: l'incredibile storia di #JonathanSugarman - Riparte il futuro #UniCredit #Italia #Italy https://t… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Caccamo è un paese di circa 8mila anime in provincia di Palermo dove il reato più frequente per cui si viene arrestati è “aggravata dal metodo mafioso”. È proprio da qui che nel 2004 l’associazione Addiopizzo, all’epoca senza nemmeno un negoziante affiliato, riceve un sms con scritto “Aiuto”. A spedirlo è una ragazzina di 17 anni, Nicoletta Scimeca, ispirata proprio dal motto dell’organizzazione antimafia: “Un popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”.Nicoletta Scimeca è una dei protagonisti del tour delle Generazione contro la, un progetto speciale diil, la community digitale italiana che da anni si batte per sconfiggere lanel nostro paese. I due inviati diilhanno incontrato 12 italiani40, che hanno deciso di resistere nel paese più corrotto d’Europa, sfidando con coraggio ...