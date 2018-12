Rimini - Una fondazione | un premio | un sito | il 22 dicembre a Rimini nel nome di don

Rimini - violenze sugli anziani in una casa di riposo : “Se suoni il campanello ti spezzo le gambe” : Mondaino, un comune dell’entroterra riminese, sono stati documentati abusi e violenze sugli ospiti di una casa di riposo. In un'intercettazione: "Quella volta che ho dato i calci nelle palle a quell’anziano c’eri anche tu…”.Continua a leggere

Diffamò la Lega anti vivisezione - il Tribunale di Rimini condanna giornalista : ... in attività di cura e custodia degli animali sequestrati nei circhi e per l'attuazione della legge deLega, che dispone il prossimo graduale superamento dell'uso degli animali negli spettacoli ...

Rimini - anziani maltrattati e picchiati in una casa di riposo : quattro arresti : anziani maltrattati e percossi quotidianamente. È quanto hanno documentato i Carabinieri attraverso un centinaio di audio-video. Tutto questo avveniva in una casa di riposo di Rimini, 'Villa Franca'. Ora quattro persone sono agli arresti domiciliari, mentre per la quinta persona il Giudice ha stabilito il divieto di avvicinamento. anziani minacciati e picchiati Dai diversi audio e video, registrati dalle telecamere nascoste dai Carabinieri, si ...

Anziani maltrattati in una casa di riposo a Rimini - 4 arresti - Sky TG24 - : Quattro operatori sociosanitari sono ritenuti responsabili di oltre 100 episodi di vessazioni fisiche e morali. Divieto di avvicinamento per una quinta persona coinvolta. L'indagine è partita dalla ...

Anziani maltrattati in una casa di riposo - quattro arresti a Rimini : quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Rimini al termine di un'indagine sui presunti maltrattamenti nei confronti di alcuni ultraottantenni , ricoverati presso una casa di cura della ...

Rimini - muore a soli 13 anni per un tumore : era una promessa della pallavolo : L'ennesima drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una giovane ragazzina si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Rimini, precisamente nel piccolo comune di Viserba. La piccola, appena tredicenne, Mila Figueredo Dos Santos, si è spenta pochi giorni fa all'interno dell'ospedale della zona, pochi giorni dopo aver compiuto il suo tredicesimo compleanno. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, la ragazzina, una ...

Rimini - ancora nessuna traccia di Giovanni Succi : il caso arriva a 'Chi l'ha visto?' : Il caso di Giovanni Succi (68 anni) il cacciatore di Santarcangelo (Rimini) scomparso lo scorso mercoledì, è arrivato a 'Chi l'ha visto?'. Il noto programma di Rai3 ha lanciato un appello con la speranza che l'uomo possa essere ritrovato. Il pensionato era uscito assieme ad alcuni amici per la consueta battuta di caccia, per poi allontanarsi dal gruppo in un secondo momento assieme a due cani. Da quel momento, del signor Succi si sono perse ...

Rimini - Superenalotto : 20 anni fa vinsero 24 miliardi - ma non per tutti fu una fortuna : 32, 39, 52, 56, 69 e 85. Questi 6 numeri, il 25 novembre 1998 cambiarono la vita di 8 riminesi che, "investendo" in un sistema del Superenalotto 11 mila lire (l'equivalente di una pizza e di una birra, all'epoca) si portarono a casa 24 miliardi di vecchie lire (23.945.533.300 per il "6" a cui si aggiunsero le quote dei 4 punti e dei 3 punti). La giocata vincente fu giocata al bar - ricevitoria "Da Gianni" (a Borgo San Giovanni) che, per il ...

Terremoto Rimini - il rischio sismico della Romagna : una storia costellata di sismi anche forti : Il Terremoto di magnitudo 4.2 che ieri ha colpito Rimini non sorprende chi conosce la storia e la geologia della zona adriatica. Lo schema di Figura 1 mostra la parte più esterna dell’Appennino (in marrone) ed i sistemi tettonici ad essa collegati. Misure tramite stazioni permanenti GPS indicano chiaramente come questa parte esterna della catena appenninica (detta “adriatica”) si muova più rapidamente (3-5 mm/anno) della sua ...

Rimini - lite col sindaco per una multa. Vigilesse 'denunciano' Gnassi : Rimini, 9 novembre 2018 - Il sindaco rimprovera due Vigilesse che stanno multando un artista di strada, e queste mettono nero su bianco e spediscono tutto in Procura . Ora sarà il magistrato a dover ...

Federico Fellini - una leggenda lunga 25 anni : da Rimini a Roma tutti gli eventi per celebrarlo : Venticinque anni, fa, il 31 ottobre 1993, Federico Fellini moriva a Roma, stroncato da un ictus dopo un lungo e doloroso ricovero al Policlinico Umberto I. La camera ardente allestita nel Teatro ...

Rimini - l’appello di David : “Cerco l’uomo che mise incinta mia madre una notte del 1968” : David Mossé, un uomo di 49 anni di Marsiglia, ha affisso degli appelli a Rimini con la speranza di trovare il suo padre biologico, l'uomo che nel 1968 mise incinta sua madre durante un flirt fugace.Continua a leggere

Rimini : una critica alla mostra di Graziano Villa al FAR : ... cacciatore inesausto di paesaggi, di scorci urbani, di strutture architettoniche, di dimore esotiche, di skyline metropolitani, di monumenti, e poi di personaggi celebri della finanza, dell'economia,...

Spoiler Una Vita : Cayetana si assume la colpa di tutti i suoi cRimini : Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una Vita, la soap opera spagnola [VIDEO]scritta da Aurora Guerra in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre svelano che Simon aiutera' Adela a rintracciare Carlos, il suo antico amore. Nel frattempo Cayetana chiedera' a Fabiana notizie sul padre mentre Teresa ricevera' una lettera dalla dark lady. Una Vita, anticipazioni: Cayetana vuole fuggire da Acacias 38 Suor ...