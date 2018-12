gossipetv

: Riccanza World su MTV, lo show diventa internazionale: protagonisti e quando inizia - carmenFashionCr : Riccanza World su MTV, lo show diventa internazionale: protagonisti e quando inizia -

(Di sabato 22 dicembre 2018)su MTV: arriva la versionedelloÈ in arrivo su MTV, la versionedel reality! Una notizia sensazionale per gli appassionati del programma ed è giusto chiedersi chi sarà il rappresentante diItalia a partecipare. Sicuramente avrete già in mente un nome, perché in tre …L'articolosu MTV, loproviene da Gossip e Tv.