Regno Unito | vince 84 milioni alla lotteria ma dimentica di controllare i numeri

Migranti si nascondono su una nave cargo diretta verso il Regno Unito e minacciano l’equipaggio : Quattro Migranti si sono nascosti a bordo della nave portacontainer Grande Tema, della Grimaldi Lines, proveniente dalla Nigeria e diretta verso la Gran Bretagna e, una volta scoperti, hanno minacciato l’equipaggio pretendendo che l’imbarcazione si avvicinasse alla costa per poter raggiungere il Regno Unito....

Regno Unito - segnalato un altro drone : voli di nuovo sospesi all’aeroporto di Gatwick : voli nuovamente sospesi all’aeroporto di Londra Gatwick, dopo la segnalazione di un nuovo drone nella zona. Lo ha riferito l’aeroporto....

Regno Unito - deficit partite correnti in aumento nel 3° trimestre : Aumenta a 26,5 miliardi di sterline il deficit delle partite correnti in Gran Bretagna nel 3° trimestre del 2018, rispetto al disavanzo rivisto di 20 miliardi del trimestre precedente, dato rivisto da ...

Regno Unito - accelerano i consumi a novembre : A novembre i consumi nel Regno Unito sorprendono in positivo gli analisti , incrementando il ritmo rispetto al mese precedente. Secondo l'Office for National Statistics, nel mese in esame, le vendite ...

Il Regno Unito ha trovato un accordo anche con Norvegia - Islanda - Svizzera e Liechtenstein per il dopo Brexit : Il Regno Unito ha trovato un accordo con Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein per proteggere i diritti dei reciproci cittadini una volta che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione Europea. Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein non fanno parte dell’UE ma hanno aderito

Siria - Francia e Regno Unito contro Trump : "Isis è ancora una minaccia" : Donald Trump è determinato a ritirare le truppe americane dalla Siria. "Riportiamo i nostri ragazzi a casa", ha detto dopo aver proclamato, su Twitter, di aver sconfitto l'Isis. Non sono propriamente della stessa idea altri membri della coalizione impegnata sul fronte: "Sono stati fatti enormi progressi ma l'organizzazione terroristica rimane una minaccia e dovrebbe essere sconfitta", ha reso noto il Ministero degli Esteri britannico ...

Regno Unito - no deal Brexit : la separazione dall'UE e le linee di governo : Per coloro che vogliono andare a lavorare nel Regno Unito nell'anno che verrà, è bene che si tengano informati sulle nuove linee di governo Brexit in caso di temuto "no deal". Per quanto riguarda l' immigrazione il governo conservatore assicura il ridimensionamento numerico degli immigrati con un abbassamento della soglia per nuovi arrivi a 100 mila unità, contro le 280 mila registrate nel 2017. Il ministro dell'interno Saijd Javid annuncia un ...

Regno Unito : stupra cadavere nell'agenzia di pompe funebri - arrestato giovane inglese : Un 23enne inglese è stato arrestato perché ha stuprato un cadavere in un'agenzia di pompe funebri di Birmingham (UK). Il fatto macabro è stato riportato da diversi tabloid britannici che hanno citato fonti della Polizia. Lo scorso 11 novembre il ragazzo sarebbe stato beccato nell'agenzia funebre Central England Co-Operative mentre abusava di una salma che doveva essere preparata e messa nella bara. L'arresto del necrofilo, Khurum Shazada, è ...

Occhio alle creme idratanti : rischio abiti in fiamme - 50 morti nel Regno Unito : Attenzione alle creme idratanti per il corpo: questi prodotti possono accumularsi nei tessuti degli abiti e indurli a prendere fuoco più facilmente. L’allerta viene lanciata dall’autorità britannica di regolamentazione dei medicinali, secondo cui sono almeno 50 le morti avvenute nel Regno Unito per questa causa. I consumatori, secondo l’authority, dovrebbero essere informati con indicazioni chiare sulle confezioni dei ...

Intanto il Regno Unito si prepara al peggio : Il governo ha accelerato i preparativi per una Brexit senza accordo, che prevedono anche il dispiegamento di 3.500 soldati

Regno Unito - annega la figlia nella vasca da bagno e le dà fuoco : non colpevole : Sosteneva che una potenza angelica le avesse ordinato di uccidere sua figlia, annegarla quindi nella vasca da bagno e darle fuoco era per lei ‘lecito'. Carly Ann Harris, una donna di 38 anni di Trealaw (Galles), affetta da psicosi, ha compiuto il crimine l'8 giugno scorso. Nonostante questo, la donna è stata riconosciuta come non colpevole, proprio perché affetta da una particolare forma di schizofrenia. La donna, per tale motivo, è attualmente ...