Reggio Emilia | ucciso in casa dai bracieri per riscaldarsi | non poteva pagare le bollette

SETA multa bus Reggio Emilia e fotosegnalamento : In relazione ai recenti fatti di cronaca sulle multe degli autobus nel territorio di modena e reggio emilia e la opportunita' del fotosegnalamento è possibile opporsi a tale pratica forse troppo poliziesca visto che effettuata con ...

Reggio Emilia - l’ironico video appello del consigliere Pd per il collega leghista Vinci : “Preoccupati - trovatelo” : “Annuncio importante: stiamo cercando un ragazzo reggiano scomparso, da più di 6 mesi non lo vediamo più a Reggio Emilia e non si presenta al lavoro”. Così, con un ironico video appello in stile “Chi l’ha visto?” (con tanto di inconfondibile musica di sottofondo), il consigliere comunale del Pd a Reggio Emilia, Dario De Lucia, ha denunciato l’assenteismo del consigliere e deputato leghista, Gianluca Vinci. ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : nell’anticipo Trento supera Reggio Emilia e abbandona l’ultimo posto in classifica : Sfida salvezza estremamente delicata nell’anticipo della decima giornata di Serie A 2018-2019 di Basket. La Dolomiti Energia Trento supera la Grissin Bon Reggio Emilia con il punteggio di 68-60 al termine di una partita condotta per ampi tratti dalla formazione di Maurizio Buscaglia, ma decisa soltanto negli ultimi minuti. Con questo successo la squadra di casa abbandona l’ultimo posto in classifica e si riporta proprio sulla ...

Basket - Serie A : Trento batte Reggio Emilia nello scontro salvezza : Basket, Serie A: Dolomiti Energia Trentino batte Grissin Bon Reggio Emilia nell’anticipo di campionato di questa sera Dolomiti Energia Trentino – Grissin Bon Reggio Emilia è stato l’anticipo della giornata di Serie A di Basket che si svilupperà nella sua interezza nella giornata di domani. Un vero e proprio scontro salvezza, dato che le due squadre ad inizio gara si trovavano distaccate solo di due lunghezze, 4 punti per ...

Megalizzi : minuto di silenzio per onorare la memoria di Antonio questa sera prima di Trento-Reggio Emilia : Ai suoi familiari e a tutti i suoi cari, vanno le più sentite condoglianze dell'intero mondo della pallacanestro italiana. Il presidente Petrucci, per onorare e ricordare Antonio, ha disposto che si ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : anticipo per la salvezza tra Trento e Reggio Emilia - Milano fa visita a Sassari - Venezia contro Brindisi : Decima giornata della Serie A di Basket che si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Dolomiti Energia Trento e la Grissin Bon Reggio Emilia. Difficile da pronosticare ad inizio anno, ma a questo punto del campionato è una sfida salvezza, visto che si affrontano l’ultima e la penultima della classifica. Un match che può davvero essere importante e che può rilanciare una delle due formazioni e far piombare ancora di più in crisi ...

Reggio Emilia - donna travolta e uccisa da un’auto pirata. A Corsico un suv investe un 23enne alla fermata del bus : Una sessantenne originaria dell’Est Europa è stata travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Stando alle prime ricostruzioni, la donna attraversava la strada spingendo una bicicletta a mano quando è stata urtata da un’auto che l’ha fatta cadere al centro della carreggiata. Una seconda auto l’ha poi travolta e trascinata lungo l’asfalto per un centinaio di metri, poi ...

A Reggio Emilia il seminario conclusivo del progetto LILT 5X1000 : “Cambiare stili di vita non salutari per la prevenzione della malattia neoplastica” : Si tiene oggi, presso Luoghi di prevenzione al Campus San Lazzaro di Reggio Emilia, il seminario conclusivo del progetto LILT 5×1000 “Cambiare stili di vita non salutari per la prevenzione della malattia neoplastica”, evento realizzato da Ausl Reggio Emilia, LILT Nazionale, con la partecipazione di Ausl Bologna, Università di Modena e Reggio, Società Italiana Nutrizione Umana e delle Sezioni Provinciali LILT di Reggio Emilia, Bologna, ...

"Non è magia - è Arte!" - a Reggio Emilia la quinta lezione di Unijunior : Due lezioni per imparare a scoprire che rapporto esiste oggi tra Arte e Scienza e che discipline scientifiche e discipline umanistiche non sono opposte fra di loro, ma si sono spesso incontrate e ...

Reggio Emilia - stroncato maxi traffico droga : 27 arresti/ Video - sequestrati 9 chili di eroina e 2 di cocaina : Reggio Emilia, maxi retata contro traffico droga nel Reggiano: 27 arresti che si aggiungono agli altri 11 nell'operazione Rexit. sequestrati chili di eroina

Reggio Emilia - 27 arresti per spaccio : ANSA, - Reggio Emilia, 12 DIC - Retata della polizia nella zona delle ex Reggiane, a Reggio Emilia, dove è stata smantellata un'organizzazione di spacciatori. Dalle prime ore della mattina è in corso ...

Reggio Emilia : incendio in uno scantinato - 2 i morti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse