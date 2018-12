Real Madrid | Reguilòn si addormenta sul pullman e non si sveglia Sergio Ramos senza pietà

Real Madrid-Al Ain - Finale Mondiale per club 2018 : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Mancano poche ore alla Finale del Mondiale per club 2018, che vedrà confrontarsi ad Abu Dhabi il Real Madrid e l’Al Ain, l’uno in qualità di squadra favorita, l’altro come formazione sorpresa, in grado di eliminare ai calci di rigore il River Plate. Quella che il Real sta per affrontare è la quarta Finale in cinque anni, con le precedenti tre tutte vinte. All’Al Ain spetta il difficilissimo compito di entrare nella ...

Real Madrid-Al-Ain - Finale Mondiale per Club 2018 : i favoriti “blancos” si giocano il titolo iridato contro i sorprendenti padroni di casa campioni emiratini : È giunto il momento della Finale: dopo nove giorni di scontri a eliminazione diretta sono rimaste in corsa per il Mondiale per Club 2018 solo Real Madrid e Al-Ain, che si affronteranno alle ore 17.30 ad Abu Dhabi nella finalissima. Le due compagini sono arrivate all’atto conclusivo con un percorso ed una storia completamente diverse, con gli spagnoli campioni d’Europa in carica ed i padroni di casa qualificati al torneo in qualità di ...

Risultati Eurolega 14ª Giornata – Milano piega il Panathinaikos : ok Real Madrid - Zalgiris e Khimki : L’Olimpia Milano vince in casa del Panathinaikos, successo esterno per il Real Madrid sul campo del Bayern Monaco, vittorie casalinghe per Zalgiris e Khimki: i Risultati dei match della 14ª Giornata di Eurolega Un poker di partite nella serata di venerdì chiude la 14ª Giornata di Eurolega. Sventola alto il tricolore in giro per l’Europa con l’Olimpia Milano, unica formazione italiana presente nel torneo, che batte il Panathinaikos in ...

Finale Mondiale per Club calcio 2018 : Real Madrid-Al Ain. Data - programma - orario d’inizio e tv : Sabato 22 dicembre si giocherà la Finale del Mondiale per Club 2018 di calcio, ad ospitare l’evento sarà lo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). L’Al-Ain si è clamorosamente qualificato all’atto conclusivo della rassegna iriData: i Campioni Nazionali sono riusciti a eliminare il River Plate in semiFinale dopo aver battuto anche l’Esperance Tunis ai quarti e il Team Wellington nel turno ...

Calcio - Mondiale per Club 2018 : il Real Madrid vola in finale - la tripletta di Bale stende il Kashima : Il Real Madrid si è qualificato alla finale del Mondiale per Club 2018, i Campioni in carica hanno sconfitto il Kashima per 3-1 e sabato affronteranno l’Al-Ain nell’atteso atto conclusivo che si disputerà ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). I Campioni d’Europa potranno così difendere il titolo contro i padroni di casa che ieri avevano compiuto un’impresa battendo il River Plate nell’altra semifinale. Pazzesca ...