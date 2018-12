Razer Phone 2 e Motorola Moto X4 possono ora sfruttare il doppio sensore con Google

Aggiornamenti e patch per LG G7 ThinQ (finalmente!) - Samsung Galaxy J5 2017 e Razer Phone 2 : Come ogni inizio mese che si rispetti, in questi giorni sono molti gli smartPhone Android ad aver ricevuto degli Aggiornamenti firmware L'articolo Aggiornamenti e patch per LG G7 ThinQ (finalmente!), Samsung Galaxy J5 2017 e Razer Phone 2 proviene da TuttoAndroid.

Recensione Razer Phone 2 : variazione sul tema (che ora si illumina RGB) : Razer Phone 2 è il secondo smartPhone in assoluto del più noto band da gaming al mondo. Ma più che un secondo smartPhone sembra una revisitazione del primo, con alcune aggiunte importanti ma anche con alcune notevoli lacune irrisolte. Tutti i dettagli nella nostra Recensione di Razer Phone 2!

Con Google Camera su Razer Phone 2 i miglioramenti sono notevoli : Anche per Razer Phone 2 è stato pubblicato un porting della Google Camera e, stando ai primi test, i miglioramenti sarebbero davvero notevoli

Razer Phone 2 fatto a pezzi in un video : JerryRigEverything dopo il video dimostrativo su come rendere trasparente la scocca posteriore di Razer Phone 2, ha pubblicato anche quello del disassemblaggio del device

La scocca di Razer Phone 2 diventa trasparente in un video : Da JerryRigEverything su YouTube arriva un nuovo video di Razer Phone 2 che piacerà a chi ama personalizzare i propri device in modo "estremo"

Pronti al download gli sfondi di Razer Phone 2 : A distanza di due settimane dalla sua presentazione, gli sfondi di Razer Phone 2 sono finiti in rete e disponibili al download per tutti.

Razer Phone supporta ora più di 100 giochi a 120 Hz : Poco tempo fa è stato presentato Razer Phone 2, degno successore del modello dello scorso anno. Questo smartPhone è interamente votato al gaming e offre delle caratteristiche tecniche di primo piano. Fra tutte spunta sicuramente leggi di più...

Più di 100 giochi sono ora ottimizzati per i 120 Hz UltraMotion dei Razer Phone : La lista dei giochi ottimizzati per il display UltraMotion a 120 Hz di Razer Phone e Razer Phone 2 ha superato i 100 titoli: ecco gli ultimi aggiunti e l'elenco completo.

Razer Phone 2 disponibile al preordine su Microsoft Store USA : Come molti di voi sapranno, Razer ha rilasciato qualche giorno fa la versione aggiornata e potenziata del proprio smartPhone: Razer Phone 2. Il dispositivo verrà commercializzato ufficialmente la prossima settimana, il 22 Ottobre, ma è ora disponibile al preordine sul Microsoft Store alla cifra di 799$. Per chi non dovesse conoscere le specifiche tecniche, ecco un breve riassunto: Qualcomm Snapdragon 845 (2.80 GHz) with Adreno 630 GPU and Vapor ...

Razer Phone 2 vs Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone XS : Il confronto : Razer Phone 2 è ufficiale. Ecco un bel confronto di tutte le schede tecniche con i due top di gamma del momento, Galaxy S9 e iPhone XS di Samsung ed Apple Razer Phone 2 vs Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone XS: Il confronto Razer Phone 2 è ufficiale e lo smartPhone destinato ai gamers più

Razer Phone 2 scheda tecnica - prezzo e uscita : Proprio oggi 11 ottobre 2018, l’azienda californiana Razer, durante la notte ha presentato il nuovissimo Razer Phone 2, smartPhone atteso da molto tempo.La scheda tecnica di questo dispositivo ha stupito parecchio i fanatici degli smartPhone Android, siccome le sue caratteristiche risultano molto evolute, infatti nessuno si aspettava un miglioramento del genere per questo dispositivo.Razer Phone 2 scheda tecnica, prezzo e uscitaIl processore ...

Razer Phone 2 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartPhone Razer Phone 2. Ecco la Scheda Tecnica di Razer Phone 2 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartPhone. Razer Phone 2 Razer Phone 2 ufficiale: la forma cambia poco, ma si potenzia la sostanza Razer Phone 2 raccoglie l'eredità del precedente modello, e sul piano estetico, non la stravolge. Le linee