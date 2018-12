Rai | il tg1 grillino non piace ai telespettatori | crollo di ascolti

Tiziana Ferrario lascia la Rai : l'addio della signora del TG1 : Sempre elegante e impeccabile , ha scandito le giornate degli italiani, fra storie drammatiche e notizie di cronaca. Esperta di politica estera, ha documentato conflitti e situazioni di crisi ...

Peter Gomez : "Salini mi ha offerto la direzione del Tg1 ma ho rinunciato. È da una vita che invoco una Rai non lottizzata" : Il direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, durante il talk show politico Piazzapulita , La7,, spiega le ragioni per le quali ha rinunciato alla direzione del Tg1, proposta ...

TV - Rai1 : a Speciale Tg1 cronache minori della grande guerra : Un secolo fa, con l’armistizio di Compiègne – alle ore 11 del giorno 11 dell’undicesimo mese dell’anno 1918 – termina la Prima guerra mondiale. Ma il tributo di sangue è spaventoso: quasi dieci milioni di morti, calcolando solo i soldati caduti in battaglia. Per l’Italia, la guerra contro l’impero asburgico finisce una settimana prima – il 4 novembre – con la riuscita offensiva dal Piave a Vittorio Veneto. In questi cento anni la memoria ...

Rai - nuove nomine : Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 - Paterniti al Tg3 : Gennaro Sangiuliano Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera alla nomina dei nuovi direttori dei tg. L’unico voto contrario in Cda è stato quello di Rita Borioni, consigliere in quota PD. Giuseppe Carboni è il nuovo direttore del Tg1, Gennaro Sangiuliano del Tg2, Giuseppina Paterniti del Tg3. Alessandro Casarin andrà alla Tgr e Luca Mazzà dal TG3 passa a Radio Rai. Rai, chi sono i nuovi direttori dei Tg Giuseppe ...

