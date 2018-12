Ragusa | il sindaco nelle case di riposo per gli auguri di Natale

Ragusa - intolleranza per donna eritrea : nota del sindaco di Pozzallo : Il sindaco di Pozzallo , Roberto Ammatuna, in una nota , condanna l'episodio di intolleranza verificatosi ieri pomeriggio al reparto di neonatologia dell'ospedale Arezzo di Ragusa Ibla. Una donna ...

Assostampa Ragusa al sindaco Cassì : no ad incarichi gratuiti ai giornalisti : L'Assostampa di Ragusa si rivolge al sindaco Giuseppe Cassì: “ritiri quell’atto. No ad incarichi gratuiti ai giornalisti. Non è ammissibile".