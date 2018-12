Rabbia Pd in Senato | Salvini li irride con foto e baci | la Casellati si infuria VIDEO

Blastingnews

: In Senato tra rassegnazione e rabbia. E la Bonino piange - Corriere : In Senato tra rassegnazione e rabbia. E la Bonino piange - robiemarta : Manovra, Bonino piange in Senato: non avete il senso delle istituzioni - viscontipasqual : RT @Corriere: In Senato tra rassegnazione e rabbia. E la Bonino piange -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Se c'è una cosa che accomuna maggioranza e opposizioni della legislatura in atto nel Parlamento italiano sono i toni. Sono, infatti, fuori dall'ordinario sia le manifestazioni di protesta e dissenso da parte di chi sta all'interno dell'esecutivo, così come le reazioni. Ed è in questo solco ciò che è avvenuto e ha visto protagonisti iri del Partito Democratico ed il ministro dell'Interno Matteo. Alle protesta vibranti, infatti, dei 'dem' il leader della Lega ha utilizzato la consueta dose di ironia e sarcasmo che, però, non è stata gradita da chi ha il dovere di mantenere l'ordine all'interno delL'intervento digenera un'inaspettata reazione "C'è un unico precedente di confisca sentenza definitiva ed arriva della Turchia. Non è il mio modello di riferimento e siamo prontissimi a rispondere quando ci sarà la conclusione di un iter giudiziario che è ancora ...