Psicodramma manovra

: Dopo tutte le smentite hanno reinserito Esercito che tappa le #buche di Roma nel #maxiemendamento alla #manovra. Al… - LauraGaravini : Dopo tutte le smentite hanno reinserito Esercito che tappa le #buche di Roma nel #maxiemendamento alla #manovra. Al… - fiordiprimavera : RT @LauraGaravini: Dopo tutte le smentite hanno reinserito Esercito che tappa le #buche di Roma nel #maxiemendamento alla #manovra. Altro p… - MissOnorott : Lo #psicodramma di Giggino #DiMaio: #Berlusconi vuole compare alcuni senatori M5S per far saltare il… -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Il treno ha rischiato di deragliare all'ultimo miglio. Quando Riccardo Fraccaro e Laura Castelli entrano al Senato mancano pochi minuti alle 14. "È tutto pronto, è tutto pronto", si limita a dire il ministro dei rapporti con il Parlamento schizzando via. Prova a entrare nella sala riservata da Palazzo Madama al governo. È chiusa a chiave, si infila in una stanza attigua. Oscuri presagi.Poco prima si è sfiorato lo. Massimo Garavaglia, viceministro all'Economia in quota Lega, arriva in sala stampa, vuole fare una dichiarazione: "Volevo ringraziare il ragioniere generale Daniele Franco, il direttore Biagio Mazzotta e tutti gli uffici che hanno lavorato con ritmo impossibili in questi giorni e hanno consentito di ottenere il risultato". Un endorsement che suona come un campanello d'allarme. Un rapido giro di verifiche ed ecco la ...