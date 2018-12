Pronostico Antalyaspor vs Fenerbahce | Super Lig 24-12-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 22 dicembre 2018)Lig, 17^ giornata,di, lunedì 24 dicembre. Consigli per la tua scommessa vincente., lunedì 24 dicembre. Come spesso succede inLig, la classifica è decisamente corta che tante squadre sono racchiuse in pochi punti. Stesso discorso vale per, la prima a ridosso della zona Europa League mentre la seconda clamorosamente penultima. I tre punti in palio all’Antalya Arena assumono un valore decisamente importante, sopratutto per la formazione ospite.della partita.Come arrivano?Due vittorie nelle ultime tre giornate hanno proiettato l’a ridosso della zona Europa League, ormai raggiunta e distante soltanto per via della differenza reti nei confronti di Besiktas e Trabzonspor. L’attaccante Souleymane Doukara, ...