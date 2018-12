Primo ok del Cdm L' autonomia del Nord toglie ruolo a Roma

Imprese : Cise - un anno con il Primo incubatore per la blue economy del sud : Latina, 21 dic. (Labitalia) - Con il varo del primo incubatore insediatosi a Gaeta (Latina) per avv[...]

Carta del Docente : le novità dal Primo gennaio - ultime notizie 21/12 : Nelle ultime ore sul sito ufficiale della Carta del Docente è stato pubblicato un avviso, rivolto a tutti i docenti interessati, contenente alcune importanti precisazioni sul suo utilizzo e sui nuovi importi, a partire dal 1° gennaio 2019. Si prevede una sospensione momentanea dell’applicazione dall’1 al 4 gennaio 2019. Carta del Docente, ultime notizie al 21/12: tutte le novità dal primo gennaio, il comunicato ufficiale La ...

"Ecco come Rage 2 spera di superare le criticità del Primo Rage" : In arrivo il 14 maggio del 2019, Rage 2 si è mostrato in una serie di trailer e video di gameplay che hanno provato come questo seguito sia molto diverso dal primo capitolo, sia per toni e ambientazioni quanto per meccaniche intrinseche di gioco.Il nuovo video d'approfondimento pubblicato da Game Informer sul suo canale YouTube interroga proprio Tim Willits, Studio Director di id Software, sulle differenze tra i due videogiochi. Per Willits Rage ...

Ai Musei Civici di Modena a Natale - Santo Stefano - Primo dell'anno ed Epifania : Nel 1967-68 a Fiumalbo si svolge l'evento "Parole sui muri", dove un centinaio di artisti d'avanguardia da tutto il mondo rivestono di creatività e arte l'intero paese. Il titolo della mostra viene ...

Concerti - Anastasio : arriva in primavera il Primo tour del vincitore di X Factor 12 : Le date del "La fine del mondo tour 2019" sono: 22 marzo - MILANO - Santeria Social Club 24 marzo - BOLOGNA - Estragon 28 marzo - FIRENZE - Viper Theatre 29 marzo -TORINO - Hiroshima Mon Amour 3 ...

Men in Black : International - il Primo spassoso trailer del reboot si svela anche in italiano : ... renderebbero molto felici i fan della saga! Men in Black: International , ricordiamo, è stato girato in svariate località sparpagliate per il mondo , da Londra al Marocco, passando per New York e l'...

Marco Mengoni ancora in vetta alla classifica FIMI del 21 dicembre - Anastasio Primo tra i singoli : Prima delle vacanze di Natale arriva la classifica FIMI del 21 dicembre con tutti gli album, i singoli e i vinili più venduti della settimana. Per quanto riguarda gli album, al primo posto torna Marco Mengoni con il suo ultimo album di inediti Atlantico, già disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute. La scorsa settimana era passato al gradino un po’ più basso del podio per fare spazio a Laura Pausini che oggi, invece, si trova alla ...

Leonardo : oggi il Primo volo del Jet d'addestramento basico-avanzato M- 345 HET : Dall'aeroporto di Venegono Superiore, in provincia di Varese, oggi, in data 21 dicembre 2018, ha spiccato per la prima volta il volo il primo velivolo di serie del jet da addestramento basico-avanzato ...

Istat - risultati record per il Primo Censimento Permanente della Popolazione : La grande partecipazione dei cittadini ha portato a raggiungere un risultato estremamente positivo per il primo Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni. Con una percentuale di ...

Imprese : Cise - un anno con il Primo incubatore per la blue economy del sud : Con il varo del primo incubatore insediatosi a Gaeta (Latina) per avviare programmi di investimenti nella blue economy ed una scuola di formazione a disposizione delle Imprese, si chiude un anno di attività della Cise, Confederazione italiana per lo sviluppo economico, rivolta soprattutto alla internazionalizzazione delle Imprese italiane, attraverso protocolli sottoscritti con i rappresentanti di altri paesi del Mediterraneo come Malta e ...

Rugby - Pro14 2019 : domenica il Primo derby d’Italia della stagione. Zebre per lasciare l’ultimo posto - Benetton per il sogno post season : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: mancano poco più di 48 ore alla sfida che vedrà per protagonista solamente il Bel Paese della palla ovale. Il primo dei tre derby italiani di Pro 14 di Rugby andrà in scena domenica 23 dicembre alle ore 15.00. A Parma si giocherà, infatti, Zebre-Benetton Treviso con i padroni di casa che proveranno a raggiungere i trevigiani nel numero di vittorie nella manifestazione: le Zebre hanno portato a casa tre ...